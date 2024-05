A küldöttgyűlést köszöntve dr. Kancz Csaba főispán elmondta, a horgászat az egyik legnépszerűbb szabadidős kikapcsolódás és az elmúlt évek munkáját tekintve a KEMHESZ mindet megtesz azért, hogy a megismertesse tevékenységét az érdeklődőkkel és minél több emberrel megszerettesse a horgászatot.

A napokban tartotta küldöttgyűlését a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége

Fotó: KEMHESZ

A főispán kiemelte, jó döntés volt a vizek kezelését a horgászokra bízni, mert jó gazda módjára a többet teljesítenek a jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknél. A vármegyében mindenütt rendezettek, tiszták a vízpartok, a szövetség környezetvédelmi tevékenységébe fiatalok és idősek egyaránt bekapcsolódnak.

Dr. Kancz Csaba szólt arról is, hogy kiemelten jó a KEMHESZ kapcsolata a kormányhivatallal, a mostani küldöttgyűlésen is jelen volt a horgászati ügyekben illetékes főosztály vezetője. Zoltai Dániel elnök elmondta, hogy 2018 óta megduplázódott a KEMHESZ vagyona, pályázatok segítségével számos korszerű eszközt szereztek be. Nőtt a taglétszám, sikerült a fiatalok bevonása, valamint nőtt a társadalmi halászati őrök száma is. Egy időben területarányosan az országban Komárom-Esztergom vármegyében tettek a legtöbben horgászvizsgát – ismertette az elnök.