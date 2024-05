Szombaton Jánossomorja felé tartva mintha visszautaztunk volna az időben: Trabant- és Lada-karavánok, oldalkocsis motorok között haladhattunk az Erdős Beton Kft. telephelyéig. Veterán jármű taálkozón jártunk a kisvárosban.

Veterán autók ismét szép számban

– Ötödszörre szerveztük meg a veterán- és hobbijármű-találkozót, és nagy öröm, hogy a rendezvény egyre nagyobb sikernek örvend. Magyarország mellett Ausztriából és Szlovákiából is érkeztek versenyzők – számolt be Erdős Márton főszervező, aki elmondta, egyre inkább kinövik a helyszínt, a bővítésen gondolkodnak. Az Erdős család is hódol a veterán járműveknek, több csodával rendelkeznek maguk is.

Az egybegyűlteket Lőrincz György polgármester köszöntötte, aki ajándékkal is kedveskedett a főszervezőnek. Ezúttal is több kategóriában nevezhettek a veterán járművek szerelmesei. Autó, motor mellett a tehergépjárművek között is keresték a legjobbakat.