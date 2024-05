– A nagymamám mindig mondta, hogy nevezzek be egy ilyen versenyre, viszont eddig nem volt hozzá elég bátorságom. Nagymamám felfedezte egy másik vármegyében a felhívást a Tündérszépek versenyre, én pedig úgy döntöttem, hogy jelentkezem. Láttam, hogy jó hangulatba teltek a korábbi a fotózások, és hogy mennyi szép lány vesz részt a versenyben az elmúlt években. Gondoltam megpróbálom én is, hogyan boldogulok –fogalmazott portálunknak Németh Karina.

Tündérszépek 2024 – Németh Karina szeret olvasni, kedveli a romantikus kiadványokat. Az egyik nagy álma az, hogy egyszer írjon egy saját könyvet.

Fotó: Csapó Balázs

A 19 éves, csáfordjánosfai lány jelenleg Győrben, a Széchenyi István Egyetemen tanul, és elsőéves a védőnő szakon. Kiskora óta érdekli az egészségügy, és a gyermekeket is szereti, ezért esett a választása erre a szakra. Imádja a megyeszékhelyet, pörgős városnak tartja, és az iskolát is nagyon szereti. Szabadidejében amikor csak teheti olvas, és saját verseket is ír.

– Nagyon kedvelem a romantikus kiadványokat, az egyik nagy álmom az, hogy egyszer írjak egy saját könyvet. Korábban sokat táncoltam, de sajnos az utóbbi időben nincs lehetőségem, és időm foglalkozni vele. A szépségversenybe szerintem kiemelten fontos a megjelenés, főleg akkor amikor fotózáson vesz részt valaki – tette hozzá a fiatal lány.

Karina sosem járt még fotózáson, ezért kezdetben izgult is a Tündérszépek versenyen. Szerinte a pózokat tanulni kell, minél több fotózáson vesz részt valaki, annál magabiztosabb lesz.

– Most végre kipróbálhattam magam a kamerák előtt, és nagy élmény volt. Meglátjuk, hogy alakul a verseny, de azt nem tudni, hogy mit tartogat a jövő. Utána pedig ha megkeresnének reklám, termékfotózásra, biztosan igent mondaék. Szívesen foglalkoznék a jövőben modellkedéssel –tette hozzá Németh Karina.

Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Győr-Moson-Sopronban, Vasban és Komárom-Esztergomban. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

