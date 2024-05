A soproni Magyar Dórát régóta érdekli a modellkedés világa, hat éve követi nyomon a különböző szépségversenyeket az országban, köztük a Tündérszépeket is. Tündérszépek 2024 – a jelentkezés lezárult.

Tündérszépek 2024 – Magyar Dóra 22 éves, idén államvizsgázik a győri Széchenyi István Egyetemen. Nagy tervei vannak a Tündérszépek versennyel.

– Hallottam a Tündérszépekről is, figyelemmel követtem a lányok korábbi bemutatkozásait. Aztán egyszer csak bátorságot vettem magamon, és beadtam a jelentkezésemet. Egy korábbi versenyzővel is felvettem a kapcsolatot, és kikértem a véleményét. Számára is ez a verseny adta meg a lökést, és indult be a modell karrierje – fogalmazott portálunknak Magyar Dóra.

A fiatal lány jelenleg 22 éves, idén államvizsgázik a győri Széchenyi István Egyetemen, logopédiai szakirányon. Mint mondja: imádja a gyermekeket, és könnyen megtalálja velük a közös hangot. Ezért nem is volt kérdés számára, hogy ezt a szakirányt választja.

– Hobbim az utazás. Amikor pedig nem tanulok, akkor imádok zenét hallgatni, futni, és konditerembe járni. Szeretek sok időt együtt tölteni a családommal és a barátaimmal. A versenyben szerintem a tökéletes mosollyal és a kisugárzással lehet kitűnni. Számomra is ez a fontos. Ha ez valakiben ez meg van, akkor érhet el igazán sikereket ezen a téren –mondta el portálunknak.

Dóra szeretné, hogy beinduljon karrierje a modellkedés világában. Örömmel venne részt reklám és a termékfotózásokon is.

– Egy álmom válna valóra, ha sikerülne jó helyezést elérnem. Szeretem a fotózásokat, és nagyszerűen érzem magam a kamerák előtt. Imádom minden percét. A fotózások után megváltozik a hangulatom, hiszen magabiztosságot és önbizalmat ad számomra – mesélte a fiatal lány, akinek jelenleg az államvizsga a legfontosabb.

Dóra nyáron szeretne minél több fotózáson részt venni, elkezdeni építeni a modell karrierjét. A Tündérszépek egy jó kiugrási lehetőség számára.

Tündérszépek 2024 – Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Győr-Moson-Sopronban, Komárom-Esztergomban és Vasban. Ötven napon át mutatunk be szépségeket hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak. A regionális verseny végén aztán majd hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább, minden megyéből 1-1 lány az országos döntőbe jut. Egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek.

