A csomagok kiosztására hétfőn került sor az Eszperantó utcában, ahová már a nyitásra sok érdeklődő érkezett, és válogathatott a színpompás ládákból. Azok is találtak kedvükre való ládákat, akik szabadföldbe ültetnék a növényeket, de azok is megtalálták a számításukat, akik olyanokat kerestek, amelyekkel az ablakpárkányaikat, balkonjaikat díszíthetik. Már csak egyetlen dolguk van az újdonsült tulajdonosoknak: gondozniuk kell a virágokat. Ezt aláírásukkal vállalniuk is kellett az igénylőknek.