Most jön a java

A SopronFest, Magyarország legújabb fesztiválja zászlajára tűzte, hogy a teljesség igényével mutatja be az adott év könnyűzenei koncert kínálatát: a legaktuálisabb nevektől az élő legendákig. Többek között Azahriah, a Tankcsapda, a Bagossy Brothers Company, Majka, Dzsúdló, Korda György és Balázs Klári, a Follow the Flow, a Quimby és Sigma is koncertet ad a Lővérekben.

Az idei év új, különleges helyszíne a Telekom Secret Garden, ahol a fényfestésben úszó fák lombja alatt az elektronikus zenéé a főszerep, itt lép színpadra az Analog Balaton, Metha és Kruder & Dorfmeister párosa is. A koncertek mellett food truck udvar, borfalu, óriáskerék, katapult és csúszda is várja a fesztiválozókat.