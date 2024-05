– A Zöld Győr koncepció jegyében nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden olyan kezdeményezéshez csatlakozni tudjunk, ami segíti a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtésben. Korábban a MOHU-val együttműködve olajgyűjtő edényeket helyeztünk el több ponton a városban. Ezt aktívan használják a lakosok, a ménfőcsanakiak a legaktívabbak. Most egy új projektbe csatlakoztunk, aminek a keretein belül 50 új textilgyűjtő edényt helyezünk ki. Általában a szelektív gyűjtők közelében, de van, ahol épületekben. Ménfőcsanakra is kettő kerül – osztotta meg a sajtótájékoztatón dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester. Hozzátette: továbbra is gondolkodunk a kozmetikai termékek káros csomagolásának szelektív elhelyezésén, kutatjuk, hogy tudnánk csatlakozni egy ilyen lehetőséghez.

50 új textilgyűjtő edényt helyeztek el Győrben.

Fotó: Venesz Klaudia

– Az edénybe lehet helyezni ruhát, kiszedni nem lehet belőle. Felhívjuk a figyelmet a helyes használatra. Mindenféle ruhanemű mehet bele, valamelyik ki lesz osztva használt ruhaként, vagy géprongy lesz belőle. A konténerek telítettségét figyeli a szolgáltató, annak függvényében ürítik. Jelenleg csak ideiglenes pontokon lesznek elhelyezve, ha szükséges át tesszük máshová – részletezte Herman Etelka környezetvédelmi osztályvezető.

Elhelyezési pontok (szelektív szigetek):