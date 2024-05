A Tej Terméktanács ismét országos nyereményjátékkal ünnepli a Tej Világnapját. "A tejtermékek sokoldalúsága és tápláló tulajdonságai miatt már 49 éve minden évben megünnepeljük a Tej Világnapját. Idén sem maradhat el a tej és tejtermékek ünneplése, ezért a szervezet a Világnap apropóján, Tejszív Gólbajnokság címmel online góllövő bajnokságra hívja ki az országot. A május 30. – június 6. között zajló országos nyereményjáték számos színes programmal, közismert személyekkel együtt kerül megvalósításra az online térben. Részletek a honlapon"-írja közleményében a terméktanács.

A tej a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz: fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, vitaminokat és ásványi anyagokat. Fél liter tej fedezi a felnőttek napi javasolt energiabevitelének 12-15%-át, a fehérje- 20-25%-át, a zsír- 15-20%-át, a szénhidrát- 7-10%-át, a kalciumszükségletének pedig 70%-át; gazdag ásványi anyagokban, többek között káliumban, kalciumban, magnéziumban, foszforban, valamint vízben és zsírban oldódó vitaminokat egyaránt tartalmaz. A tej és tejtermékek a kedvező élettani hatásaiknak köszönhetően az egészségmegőrzésben és betegségmegelőzésben is fontos élelmiszerek. Rendszeres fogyasztásuk támogatja az immunrendszert és szerepet játszhat a szív- és érrendszeri-, a vastagbél daganatos betegségei, a magasvérnyomás-betegség, az elhízás, a csontritkulás és a fogszuvasodás megelőzésében. A tejet és a belőle készült tejtermékeket minden étkezés részeként be tudjuk építeni az étrendünkbe. A tej italként, valamint ételek (turmixok, levesek, mártások, főételek, desszertek) alkotójaként is szerves része a táplálkozásunknak.

A világnap apropóján beszélni kell a tejben és tejtermékekben megtalálható esszenciális tápanyagokról is, amellyel az emberek a szervezetük felépítéséhez szükséges anyagokat és az egyéb élettevékenységeikhez nélkülözhetetlen energiát biztosítják. Ez utóbbihoz kapcsolódóan nagy az igény idehaza – a fogyasztókat akaratlanul vagy szándékosan megtévesztő reklámokkal, a közösségi médiában terjedő álhírekkel szembeni – tisztességes, tárgyilagos és felvilágosító kommunikációra.