Az egyesületi elnök a prevenció élarcosaként mutatta be dr. Antal-Varga Dóra háziorvost, a rendezvény fővédnökét.

– Akkor forduljunk orvoshoz, amikor még nincs fájdalom, nincs tünet. A betegségek döntő többsége gyógyítható, ha időben felismerik – emelte ki a mosonmagyaróvári hospice-hárban is tevékenykedő doktornő, aki javasolta, az éves kötelező szűrővizsgálatokon is vegyünk részt, és ne féljünk orvoshoz fordulni. Ösztönözzük a szűrésekre barátainkat, ismerőseinket is.

Pénteken lesz tüdőgyógyászati-, szív- és érrendszeri-, dietetikai, nőgyógyászati, reumatológiai, gasztroenterológiai tanácsadás, csontsűrűség-, hallás-, tapintásos emlővizsgálat, nőgyógyászati ultrahangvizsgálat, és egy fontos újdonság, a zöldhályog szűrés. Női témákról – családtervezés, fogamzásgátlás és változókori problémák – is lehet beszélgetni.