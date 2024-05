A Győri Művészeti és Fesztiválközpont tavaly hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a város zenei tehetségkutató versenyét, a Színpadra Fel!-t. A sikert követően idén ismét várják énekesek, zenészek, lemezlovasok jelentkezését, műfaji megkötés nélkül.

Színpadra Fel! – RockMilady is a zsűri tagja lesz.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a tavalyi győztes, a Honey Jeans frontembere, Pálfi Bogi is a zsűriasztal mögé ül idén, és mentorként egyaránt segít majd a résztvevőknek. Bogi mellett a zsűriben helyet foglal Boros Csaba, a Republic frontembere is. A Színpadra Fel! idei megmérettetésére lemezlovasok jelentkezését is várják, a beküldött videókat a több évtizedes szakmai múlttal rendelkező DJ Spigiboy, a DJ Szövetség alelnöke bírálja majd el.

Színpadra fel! – bemutatkozott a negyedik zsűritag

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont nemrég hozta nyilvánosságra a negyedik zsűri tag személyét, aki a győri születésű RockMilady, énekes, szólógitáros, dalszerző és előadó lesz. A fiatal lány már tavaly is a zsűriben foglalt helyet, idén is izgatottan várja a beérkező produkciókat.

– Nagy megtiszteltetés, hogy ismét felkértek zsűritagnak, amit örömmel fogadtam el. Tavaly is sok fantasztikus előadó és zenekar produkcióját hallhattuk, biztos vagyok abban, hogy így lesz ez idén is. A zsűri részéről komoly a felelősségünk, hiszen minden pályázó a tudása legjavát fogja elhozni egy-egy dalban, legyen annak lírai vagy markáns üzenete. Nyilván az a legszerencsésebb, ha az adott dal az előadó személyiségével szinkronban van, de természetesen erre nincsen recept. A pályázóknak én is nagyon jó felkészülést és sok sikert kívánok –fogalmazott portálunknak RockMilady.