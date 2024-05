A London Bridge országos angol levelezős tesztverseny budapesti döntőjére két széchenyis tanuló jutott be idén. Budapesten, az ELTE-n megrendezett versenyre évfolyamonként 80–90 diák kerülhet be. Csornáról Boross Kata (8. c osztály) az országos 10., Lendvai Máté (7. a) pedig az országos 7. helyen végzett. Felkészítő tanáraik Kovács Ildikó és Kalmár Mária.

A Martincsevics Károly Városi Könyvtár mesevetélkedőjére huszonhárom csapat jelentkezett a Csornai járás iskoláiból. Az írásbeli fordulón legjobban teljesítő tíz juthatott tovább a szóbeli fordulóra. A Széchenyit négy csapat képviselte. A 4. b osztály Törpillák elnevezésű csapata (Elek Róza, Horváth Eszter Emma, Hollósi Lívia, Huszár Luca) az első helyet szerezte meg. A Focisták (4. b) ötödik, az Emojik (3. a) a hatodik, a Csizmás Kandúrok (4. b) a hetedik lett.