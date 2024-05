Néhány éve még kuriózumnak számított a szabadtéri színpad Széchenyi István Egyetem Bridge Hallgatói és Oktatói Klubjának udvarán, mára azonban – a rendezvényes szektor változásaival összhangban – a kulturális élet szerves és elengedhetetlen részévé vált, amely hónapokon át fesztiválokhoz hasonló koncertélményt nyújtott a győriek és Győr környékiek számára. A koncepció sikeresen vizsgázott, tavaly tovább emelkedett az érdeklődés. Idén már negyedik évadát kezdi meg a Bridge Garden, amely a magas látogatottság miatt folyamatosan növekszik területében és időszakában: a korábbiakhoz képest még több fellépővel várja a vendégeket, ezúttal már május közepétől egészen október elejéig.

Bridge Garden tavalyi szezonja -Fotók: Májer Csaba József, Adorján András

A nyitányon, május 11-én tavalyi nagy sikerű koncertje után ismét ByeAlex és a Slepp melegíti be a közönséget, majd a következő hétvégén a BSW és az Ossian zenél. Az idei évben számos visszatérő zenekar mellett először lép fel a Bridge Garden színpadán T. Danny, valamint első külföldi fellépőként a Bonfire metálegyüttes. A rock és az alternatív műfajok kedvelőinek sem kell csalatkozniuk, hiszen többek között Deák Bill Gyula, Kalapács és a P. Mobil, illetve az Elefánt, a Csaknekedkislány és az Analog Balaton is koncertet ad a klub udvarán. Különlegesség, hogy május 30-án, csütörtökön a Kispál és a Borz lemezbemutató turnéja is a Bridge Garden felé kanyarodik, amely az egyetlen alkalom lesz idén, amikor Győrben élőben látható a zenekar.

A tavalyihoz képest idén még korábban, már május közepén nyitunk, ugyanis azt tapasztaltuk, a május-júniusi időszakban óriási érdeklődés mutatkozik a hazai fellépőkre

– nyilatkozta portálunknak Németh-Bende Péter, a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub üzletvezetője, aki hozzátette: a városi ingyenes rendezvényekkel együtt elképesztően színes szabadtéri időszak veszi kezdetét a hétvégén, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére való zenei programot.

„A közönség nagyon szerette az akusztikus esteket is, ezeket idén is folytatjuk, de még szervezés alatt vannak. Olyan is előfordul majd, amikor a koncertek után a házban after buli várható, itt a Zaki- és a Golyó-féle rockdiszkót említhetem. Figyeltünk arra is, hogy ne kerüljünk ütközésbe környékbeli nagy rendezvényekkel, például a győri nyárnyitó vagy nyárzáró hétvégével” – tájékoztatott Németh-Bende Péter.

A már bejelentett Bridge Garden-koncertek

• 2024.05.11. (szombat) – ByeAlex és a Slepp

• 2024.05.17. (péntek) – BSW és a Gang

• 2024.05.18. (szombat) – Ossian

• 2024.05.30. (csütörtök) – Kispál és a Borz

• 2024.06.07. (péntek) – T. Danny live

• 2024.06.08. (szombat) – Krúbi

• 2024.06.18. (kedd) – Bonfire

• 2024.06.21. (péntek) – Kalapács + Deák Bill Gyula

• 2024.07.06. (szombat) – Alvin és a mókusok + Junkies

• 2024.07.19. (péntek) – P. Mobil + Pokolgép

• 2024.08.17. (szombat) - Mobilmánia

• 2024.09.14. (szombat) – Totális Metál