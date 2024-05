Ebben segít a Jóakarat Hídja Lapcom Média Alapítvány: 500 ezer forinttal támogatja a kislány fejlesztését és lovaglását. Ebből már a vágyott lovastáborban is részt vehet, s a lovardában – mivel a foglalkozásokon és a zeneiskolában mindig kétszemélyes helyzetben van – a szociális készségei is fejlődhetnek. Sőt, a trükklovaglás elsajátítását is folytathatja, amit az anyagiak és az autó hiánya miatt kénytelen volt abbahagyni.