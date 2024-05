A több mint húsz hétvége számos fellépőt tartogat. Péntekenként akusztik koncertek, szombatonként lemezlovasok, vasárnaponként családi és közösségi programok várják a helyieket. Aki akar, kérhet a vendéglátóktól társasjátékot, vagy akár tollasozhat, kártyázhat is a nagy fák árnyékában (ingyenesen). Eközben pedig különleges fagylaltok, desszertek, sushi-k, kézműves magyar sörök, frissítő koktélok, különböző italok, és finom hamburgerek készülnek a vendéglátósoknál.

– Gyere el, és érezd jól magad! Ez a Radó Matiné legfőbb üzenete. A szigeten barátságos és megfizethető árakon kínálják a termékeiket, nem fesztivál árakon. A vendéglátósok gondosan válogatták össze a termékpalettát, hogy az illeszkedjen a helyszín sajátosságaihoz, mivel egy faházba nem fér el egy teljes vendéglátóegység kínálata. A helyszín pedig lenyűgöző, a platánfákkal teli sziget kellemes atmoszférája mindenkit elbűvöl – tette hozzá a Szomszéd Koktélbár és Kávézó társtulajdonosa.

A nyár egyértelműen a fesztiválok időszaka, ráadásul a szabadtéri fesztiváloké, ilyen a Radó Matiné is. A fellépők között lesz Czvitkovics Réka solo gitáros, énekes, a CYBORD TEMPLAR - Vinyl DJ, vagy éppen Rákász Gergely orgonaművész is. Emellett a nyáron bakelit lemezbörze is várja a látogatókat.

– A koncertek, programok nagyobb része a „teraszon” lesz, a leülő tömegben, a nagyobb előadók pedig a zenepavilonban lépnek fel. A labdarúgó Eb-re is készülünk, kivetítővel. A kulturális és zenei program, a szabadban, természetben önfeledt kikapcsolódást nyújt a győrieknek. Rendezvényeink időjárásfüggőek, de, bízunk a jó időben. A mindig friss információkért pedig érdemes követni a Facebook oldalunkat, valamint a www.radomatine.hu weboldalt is – fogalmazott Marton László igazgató.