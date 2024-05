A város egyik legfontosabb eseménye, a Soproni Borünnep, amely hosszú évtizedek óta a szőlőtermesztés és a helyi borkészítés hagyományai előtt tiszteleg. A nagyszabású, ingyenes programsorozat pénteken veszi kezdetét, amelynek a Várkerület, a Fő tér, az Előkapu és a Bástyagödör ad otthont június 2-ig. A rendezvény, melynek helyszínét már a héten elkezdték rendezni egy valódi közösségi élmény nyújt a helyieknek és a városba érkezőknek egyaránt, hiszen lesz kézműves kirakodóvásár, gasztronómiai kínálat, gyermekprogramok és koncertek.

A Soproni Borünnep hivatalos megnyitóját pénteken 18 órakor tartják a Kisvárkerületen, azt követően pedig műsort ad a Group'N'Swing és a Pannonia Allstars Ska Orchestra, de számos más programmal várják a látogatókat a további helyszíneken is. A Fő téren például a Cinamasense és az Egedy Piroska & Mentes Norbert Akusztik zenél.

A Bástyagödörben és az Előkapunál pedig elektronikus zenével várják az érdeklődőket. Szombaton színpadra lép a New Level Empire és a Vad Fruttik, de lesz a gyerekeknek Panna-bál is. Az egész rendezvényt vasárnap a Magna Cum Laude zárja a Zaporozsec után. A program összeállítása során a szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy feltörekvő helyi zenekarok is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, akikkel délutáni órákban találkozhatnak a kisvárkerületi színpadnál az érdeklődök, de fellép számos soproni fúvószenekar is.

A borünnep során a Fő tér ismét a gyermekeké lesz, ahol szombaton és vasárnap gyerkőcöknek szóló előadásokkal, foglalkoztatókkal és játékokkal várjuk a család apraja-nagyját. A kicsik szórakoztatásáról többek között a gólyalábas artisták, az óriásbábos előadók, az interaktív gyermekkoncertek és az óriásbuborék játszótér gondoskodik majd.

A rendezvényen a korábbi évekhez hasonlóan a borokat üvegpohárban kínálják, a sörkülönlegességeket, üdítőitalokat és hosszú fröccsöket pedig a szalamandrapoharakban kínálják. A saját repoharakkal is érkezhetnek a vendégek, a helyszínen pedig 600 forintért lehet majd megvásárolni a poharakat, amiket vissza is lehet majd válltani a Hűségkút mellett kialakított Szalamandrapontnál. A borkedvelők az ünnepség során közel 20 helyi borász kínálatába kóstolhat bele, azok pedig, akik szívesebben fogyasztanak sörkülönlegességeket számukra az Előkapu-gödörben csapolt italokkal és frissítőkkel készül a Museum Cafe.