- Az olyan hagyományos gyermeknapi programok mellett, mint a légvár, csillámtetoválás vagy hajfonás, bemutattuk a közelmúltban vásárolt tűzoltóautónkat, illetve az érdeklődök a helyi mentőszolgálat egyik betegszállító járművét is felfedezhettek. Mindenféle finomságok mellett főzőversenyt is hirdettünk, amire nyolc csapat jelentkezett. A kész ételeket a közösség együtt fogyasztotta el - kezdett bele Talabér Jenő, polgármester.

- Az idei rendezvény különleges, hiszen ötévente szoktuk köszönteni a település új lakóit, mire most is sort kerítettünk. A környéken nagy a mozgás a lakosság tekintetében, hiszen nemcsak a térségből, de az ország számos pontjáról költöznek ide. Idén 16 új családot köszönthettük, akik nemcsak a közösségi életünk fellendüléséhez járulnak hozzá, hanem a bölcsődénk, óvodánk és iskolánk üzemeltetéséhez is.