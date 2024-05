„Éppen tavaly ünnepeltük fennállásunk harmincadik évfordulóját – avat be a klub történetébe Basák Lászlóné Gizella, a koroncói delegáció 76 éves vezetője. – Annak idején még Jankovics György, az országos szövetség elnöke buzdította a Győr környéki községeket a minden szempontból hasznos szervezett közösségi életre. Koroncón negyven- nyolcan voltak az alapítók, Jámbor Józsefné tanár pedig az első klubelnök. A legnagyobb létszám idején hetvenhatan jártak a foglalkozásokra, most harmincöt a taglétszámunk. Az országos kórustalálkozókról két alkalommal is arany minősítéssel hazatérő, jól működő dalkörünk jelenleg héttagú, a ménfőcsanaki, de nálunk dolgozó ének-zene tanár, Czédliné Sulyok Erika lelkiismeretes szakmai irányításával rendszeresen gyakorol, és van egy gitáron játszó zenészünk is, Polgár Imréné Éva személyében.”

A klub egyébként havonta tartja rendezvényeit az önkormányzat által térítésmentesen rendelkezésükre bocsátott, szépen berendezett helyiségben. A Jázminvirág tagjai aktív szereplői a mintegy 2700 lakosú község kulturális életének, az iskolai és az önkormányzati eseményeknek. Hírük túljutott a faluhatárokon, számos alkalommal tesznek eleget közelebbi-távolabbi meghívásoknak, jó kapcsolatot ápolnak a csallóközi Gúta, szlovák nevén Kolárovo nyugdíjasaival, lakóival. A Pannon egyesület mellett az „Életet az éveknek” klubszövetség rendezvényein is lehet számítani a koroncóiak részvételére túrákon, kirándulásokon, előadásokon. Visszatérő látogatói a Cuha völgyének, a nyúli dombvidéknek, az eltelt évtizedekben évente egy-egy alkalommal éltek az ország más vidékeinek megismerési lehetőségével is.

Az éves klubtagsági díj háromezer forint, ennek két részletben történő befizetése nem terheli túl egyikük pénztárcáját sem. Belső rendezvényeiken mindig megemlékeznek a világi és az egyházi ünnepekről, köszöntik a névnapos klubtagokat, az idősek világnapján pedig külön a nyolcvan éven túli tagtársakat. Évfordulókhoz kapcsolódó irodalmi, történelmi vetélkedőkön mérik össze tudásukat a szomszédos községekkel. Hámor Vilmos írót, Szűcs Mihály nyugdíjas tanárt, Horváth Ferenc népművelőt régi ismerősként köszönthetik, ha érdeklődésre számot tartó előadásra érkeznek látogatóba.

„Mindezeket az önkormányzat képviselő-testületének, Radicsné Kincses Mária polgármesternek, továbbá a falu díszpolgárának, a futballból jól ismert vállalkozó Kovács György Totónak és a helyi Sport büfé dolgozóinak a hathatós támogatásával tudjuk megvalósítani – fűzi hozzá Basákné Gizella, aki negyven évig dolgozott helyben körzeti ápolóként, és kilenc éve irányítja negyedik vezetőként a Jázminvirág klubot. – Jármű- és gépkocsivezető által legutóbb nekik köszönhetően volt részünk kellemes tihanyi és balatonfüredi kirándulásban. Nincs is különösebb kívánságunk a jövőre nézve, mint hogy szeretnénk továbbra is szervezetten működtetni a klubot, és folytatni a mindenképpen sikeres harminc év munkáját. Ehhez szívesen fogadunk magunk közé újabb koroncói nyugdíjasokat, sőt, az énekléshez kedvet érzőket még inkább, mert nem titok, hogy négy nótás kedvű, jó hangú tagot még elbírna a kórusunk…”