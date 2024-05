Országos zsűriben

Az országos verseny zsűriasztalánál nagyrészt szakmai hozzáértő stáb (bártulajdonosok, bartenderek) foglal helyet, de leadhatják szavazataikat a Magyar Bartender Szövetség tagjai és a közönség is. Idén a zsűriben kapott helyet Hegedüs Marcell a korábban díjazott legjobb vidéki bárok képviseletében. Győrben évek óta bizonyítja csapatával a Botanica Caffé & Bar élén, hogy vidéken is igény van a minőségi vendéglátásra.

A Botanica Caffé & Bar csapata idén már negyedik alkalommal vehette át a nívós országos verseny Top 5 Vidéki Bár szakmai díját. Fotó: Botanica

– Magyarország legnagyobb szakmai elismerését vehettük át, ráadásul az öt év alatt már a negyedik Top 5 Vidéki Bár díjjal tüntettek ki minket. Hihetetlen visszaigazolás ez számunkra, amiért hálával tartozunk. Az elismerés a csapatunk kitartó erejének és testvérem, Hegedüs Kristóf fáradhatatlan munkájának is szól – hangsúlyozta a tulajdonos.

Kultúrával fűszerezve

– A nyitás óta ötvözzük a vendéglátást a művészeti értékekkel, és azóta is ezt az irányt képviseljük. Az egyediségünket nemcsak a koktélok adják, hanem azok a kortárs és képzőművészek is, akikkel tematikus esteket rendezünk Győr szívében. A kiállítások mellett zenés programoknak és kerek- asztal-beszélgetéseknek is helyet adunk, mert jó egy ilyen társaságba tartozni – fogalmazott Hegedüs Marcell, aki szerint érezhető a szakmában a külföldi és fővárosi húzóerő.

– Ahogyan mi is, úgy országosan is egyre nyitottabbak a bárok a külföldi trendek felé. Mi a tiszta italok és a saját eljárással készített alapanyagok mellett tettük le a voksunkat. A különleges koktélok elkészítéséhez precíz munka és kreativitás kell, igyekszünk ezt szinten tartani. A szakmában új generációt képviselünk, de művészetkedvelőként nem szeretnénk elengedni a kulturális irányt sem, amit az itallap tervezésénél is előtérbe helyezünk. Marcell hozzátette: az egyediség és a minőség mindig utat tör magának, reményeik szerint tovább folytathatják ezt a sikeres utat a szakmában.