A vármegyei prevenciós, illetve az online csalások vizsgálatával foglalkozó bűnügyi szakemberek bankbiztonsági szakértőkkel együtt május 17-én a győri Árkád bevásárlóközpontban tartottak figyelemfelkeltő akciót - írta honlapján a rendőrség.

Forrás: police.hu

A szakemberek standjainál a fiatal és az idősebb korosztály is képviseltette magát, így az interneten elkövetett bűncselekményekről kötetlen beszélgetés során személyre szabottan kaphattak tájékoztatást a rájuk leselkedő veszélyekről, többek között az adathalászat különböző változatairól, az álbanki hívásokról, valamint a meghamisított pénzintézeti weboldalak veszélyeiről is. A kisebbeket játékos feladatokkal várták a szakemberek, így többek között ujjlenyomatokat is készíthettek.