Tour de SZIL Amatőr Kerékpárverseny Szilban

Szilban idén második alkalommal rendezik meg a Tour de SZIL Amatőr Kerékpárversenyt június 22-én. A program célja a kerékpáros sport népszerűsítése, sportkedvelők közösségének megerősítése, szórakozási, kikapcsolódási lehetőség biztosítása a szabadban. A verseny célközönsége átlagos hétköznapi emberek, nem profi sportolók. A különböző hosszúságú távoknak köszönhetően mindenki megtalálhatja a teljesítőképességének megfelelő távot. Az első alkalommal hatalmas volt az érdeklődést a program iránt, így idén több kategóriában, több távon nevezhetnek a versenyzők.

Néptánctalálkozó Kónyban

A Kónyi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület június 15-én 3. alkalommal rendezi meg kónyi néptánctalálkozóját "Hej, igazítsad jól a lábod" címmel. Egy egész nap telik majd el a népzene és néptánc jegyében, a táncegyüttesek műsoraival. A műsort követően mindenkinek lesz lehetősége táncolni, hiszen minden alkalommal moldvai táncházzal zárják rendezvényüket. Számos kísérőprogrammal és mini kirakodóvásárral is készülnek a kilátogató gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Egy nap a népi hagyományok és kulturális kikapcsolódás jegyében a Rábaköz szívében.

LURKÓ Est

Szeretettel várnak mindenkit június 8-án az idei Lurkó Jótékonysági Estre, ahol nem csak felejthetetlen programok, finom vacsora és kitűnő hangulat vár a résztvevőkre, de a beteg lurkók mielőbbi gyógyulását és a győri kórház gyermekorvosainak munkáját is támogathatjuk jegyvásárlásunkkal. Az estnek az Amstel Hattyú Fogadó ad otthont.

Programok az EMBERsÉG DSE-vel

Az EMBERsÉG DSE 2017. óta segíti a fogyatékkal élők sportolását. A következő időszakban több eseményen is várják az érdeklődőket. Május 28-án a Széchenyi Egyetemen Tavaszi sor és váltóversenyt rendeznek, június elején a Barátság Park ad majd otthont a Tavaszi Vármegyei Labdarúgás Diákolimpiai Döntőjének, júliusban pedig Abdán várják az általános iskolás lányokat és fiúkat az Inkluzív Sporttáborukba, amely a játékos képességfejlesztésre épít.

Bunker események Tényőn

A Tényő Világa Egyesület szervezésében a következő időszakban is több programra várják az érdeklődőket a tényői bunkerben. Idén is csatlakoznak a Múzeumok éjszakájához június 22-én. A Múzeumok éjszakáján este 19 órától hajnal 1 óráig várják a látogatókat. Az éjszakai nyitvatartás egyedi hangulatot biztosít majd. Idén is megrendezik a már hagyományossá vált, nyílt napjukat is július 20-án. A nyílt napon a megszokott kiállítások, bemutatók mellett tovább bővítik a programok skáláját és természetesen nem maradhat el a gulyáságyúban főtt gulyás sem. A Bunker és környezete folyamatosan fejlődik, szépül.

Kettős jubileum Felpécen

Idén kettős jubileumot ünnepel a Felpécért Alapítvány: fennállásának 25., és a Tájház megalapításának 20. évfordulóját. Meghirdették az "ADJ EGY ÓRÁT A FELPÉCÉRT ALAPÍTVÁNY 25. SZÜLETÉSNAPJÁRA" című rendezvénysorozatot, melyben önkéntesek jelentkezését várják, s a legaktívabbakat díjazzák is.

Az idén elindult a"Süssünk-süssünk valamit" programsorozatuk is, ahol az ünnepekhez köthető hagyományos ételeket készítik el közösen: fánkot, lakodalmi kulcsos kalácsot, csiripiszlit, kovászos kenyeret és mézeskalácsot is. Július 15-19-ig tartják a "Varázslatos MeseErdő" táborukat a Háry László Általános Iskola Kajárpéci Tagiskolájával. A tábor résztvevőit erdei túrával, kézműves foglalkozásokkal, sorversenyekkel várják.

Májustól fogadják óvodás és iskolás csoportok jelentkezését egész napos programajánlatukra, múzeumpedagógiai foglalkozással, hagyományőrző kézműveskedéssel és lovaskocsizással.

Civil Piknik Kisbajcson a közösség szellemében

A július 13-i kisbajcsi esemény célja, hogy lehetőséget teremtsen a településen élők számára közelebbről megismerkedni a környezetükben működő civil szervezetekkel, tevékenységükkel, céljaikkal. A rendezvényre minden korosztály számára színes és változatos programokkal készül a Kisbajcs Baráti Kör egyesület, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes és szórakoztató elfoglaltságot: tűzoltóautók, buborékparty, csillámtetoválás, ugrálóvár, klasszikus és modern társasjátékok gyerekeknek és felnőtteknek, játékos kvíz nyereményekkel.

A Civil Piknik remek lehetőség a közösség építésére és a helyi civil szervezetek támogatására, a szervezők bíznak benne, hogy sokan csatlakoznak majd a kezdeményezéshez, és együtt ünnepelik majd velük a közösség erejét és sokszínűségét.

35 éves fennállását ünnepli a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete

A jubiláló szervezet minden évben családi napokkal, kirándulásokkal, kézműves foglalkozásokkal, adománygyűjtésekkel, családokat érintő témákban kerekasztal beszélgetésekkel kínál lehetőséget a közösségépítésre az egyesület tagjai számára. Ebben az évben az egyesület kiemelt programja megalakulásuk 35 éves jubileuma. E jeles ünnepet június 29-én tartják Mosonmagyaróváron a Fehér Ló Közösségi Házban, ahol bábelőadással, zenés és táncos műsorokkal, valamint büféasztallal várják az egyesületet megtisztelő vendégeket.

A Hétköznapok Angyalai Alapítvány aktuális programjai

Május 24-én a Gyermeknap alkalmából az alapítvány a PAMOK Gyermekosztályán fekvő gyerekeket szeretné megajándékozni csokival és kifestővel, ehhez nyújthatunk támogatást.

Június 1-én pikniket szerveznek, ahol bográcsozás, és különböző finomságok várnak mindenkit, hagyományos családi játékokat terveznek. Az alapítvány nyáron sem pihen, hiszen az iskolakezdések támogatásához már időben el kell kezdeni a tanszer gyűjtést, ehhez is hozzá tudunk járulni.