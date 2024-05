A Radó Matinéval a szervezők a Radó-szigetet vissza szeretné lapcsolni Győr kulturális vérkeringésébe. Májustól októberig színes, sokrétű eseményekkel, előadókkal várja a sziget az érdeklődőket.

Kevesen tudják, hogy a Radó-sziget nem természetes úton keletkezett, partjait emberi kéz formálta. Kialakulásának pontos dátumát nehéz megmondani, azonban az 1598-as győri vár ostromakor készült metszeteken még nem ábrázolták. Feltehetően 1660-70 között alakították ki a szigetet, mely ekkor a vár elővéd bástyáihoz tartozott.

A sziget nemcsak a várat védte, később a kulturális élet bástyája is lett: itt épült 1798-ban az ország legrégebbi kőszínháza. A XVIII. századtól kezdve a Radó-sziget a vendéglátás, a színház, és a zenepavilon átadása után a zenei élet központja lett. Számos névváltoztatás, felújítás és emlékmű emelés után a sziget elérte mai formáját.

Fotó: Barki Andrea

Fotó: Barki Andrea

– A Radó Matiné programsorozat nemcsak új, fiatalos tartalmat ad ennek a kiemelkedő helynek, de történelme előtt is tiszteleg. A koncertek, képzőművészeti programok, gasztronómiai rendezvények színes kavalkádja májustól egészen októberig várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat koncepciója egyszerű, péntekenként élőzenei koncertekkel, szombaton DJ-kkel, vasárnap pedig családi programokkal töltjük meg a szigetet. A vendéglátóegységek délután 17 órától éjszakába húzódóan, pénteken és szombaton éjfélig, vasárnap 22 óráig tartanak nyitva – mondta el a pénteki sajtótájékoztatón Marton László, a fesztiválközpont igazgatója, aki azt is elmondta, hogy a Radó Matiné programsorozat szünetel a nagy fesztiválok idején.

A vendéglátósok és a város fele-fele arányban finanszírozza a kis költségvetésű programsorozatot. Hétvégente lehet tehát beszélgetni, zenét hallgatni, finomságokat enni, inni, sőt, magáról a szigetről is sok mindent megtudhatnak a látogatók a zenepavilonnál lévő táblákról.

Fotó: Barki Andrea

– Városrészi tapasztalatom Ménfőcsanakon az, hogy nem csak a nagyobb fesztiválokra, rendezvényekre van szükség, hanem nagyon sok kisebbre is. Szerintem ezt Győrről is elmondhatjuk, főleg úgy, hogy több korosztályt is meg tud szólítani az eseménysorozat. Nagyon örülök annak, hogy a vasárnapokat családbarát koncepcióval szervezik – mondta dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester. – Azért is remek ötlet a Radó Matiné, mert egy gyönyörű természeti adottságokkal megáldott része ez a városnak, közkedvelt hely emblematikus épületekkel. Ha ehhez színvonalas programot és vendéglátást is hozzáteszünk, bizonyára sokan jönnek majd ki ide.

A programokról részletesen a https://radomatine.hu oldalon lehet tájékozódni.