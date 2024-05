Korábban írtuk: Next Top Model Hungary – A divat és szépségipar nagyszabású showjában feltűnik a rábapatonai Jávori Lili is, aki korábban indult már szépségversenyen, amiről a kisalfold.hu is beszámolt. Tavalyelőtt decemberben a Nemzeti Szépségverseny, a Miss Hungary döntőjében a korona a 19 éves győrújbaráti szépség, Horváth Boglárka fejére került, első udvarhölgye pedig Jávori Lili lett.