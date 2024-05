Zenés élményfőzés, rendhagyó vidéki villás brunch, vegán vacsoraest, Michelin-csillagos séfek, kiváló borok, prémium kávék és szakmai beszélgetések várnak a SopronFesten.

Május 11. és 17. között Sopron 12 étteremében és vendéglátóhelyén 27 gourmet programmal készülünk nektek. Többek között a városba látogat és ide teszi át a konyháját Gianni, Bíró Lajos, Mautner Zsófia, Szabi a pék és Jahni László, a balatonszemesi Kistücsök séfje, a helyi gasztro színtérből pedig Harrer-Abosi Beatrix és Erhardt Zoltán is izgalmas menüvel készül. A fesztivál területén pedig miközben a Halott Pénz, Azahriah, vagy éppen Majka koncertjére vársz, a Street Kitchen szervezésének köszönhetően az ország legjobb Food Truck konyháinál falatozhatsz.

Természetesen a legendás Soproni borvidék is kiemelt szerephez jut. A Vinodomban az esemény borát is megválaszthatjátok, a Bormozi során pedig finom borokat kortyolgatva filmezhettek. A hét során ezen a helyszínen Rókusfalvy Pál helyi borászokkal beszélget, valamint a pincetúra és traktoros dűlőjárás is innen indul majd. A Soproni borvidék pincéi egész héten várják a látogatókat a Nyitott pincék program keretében, míg a pünkösdi hétvégén a Rejpál-házban a SopBorFestet rendezik meg. A Lővérek területén pedig a Magyar Bor x Poncichter Borfalu kínálja majd a vidék legjobb borait.

A Sopron Gourmet számos eseménye ingyenesen is látogatható, de a férőhelyek korlátozott száma miatt mindenképpen érdemes időben regisztrálni. A pontos információkért látogass el a honlapunkra!