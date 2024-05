– Remélem, színvonalas műsorokat fogunk látni ez idő alatt, nevető izmaink is elfáradnak, és ismét kiváló napot sikerül szereznünk a jelenlevőknek – tette még hozzá a harmincéves egyesület vezetője.

Pető Péter, a vármegyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta a közösség, a közösségi élmények szerepét. Hozzátette: a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (melyen támogatást nyertek a szervezők) célja, hogy a közösségeket erősítse.

– Gratulálok ahhoz a munkához, amit az Önök korosztálya végez. Önök példaképek, a felnövekvő generációk számára is – vette át a szót Kiss Béla levéli polgármester, aki kiemelten köszöntötte a harmincéves helyi egyesületet, melyre a falu számíthat rendezvényein. A faluvezető arról is büszkén számolt be, hogy fejlődik a település, bölcsőde után 330 négyzetméteres egészségház épül.

Kovács Edit, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége vármegyei kultúrfelelőse arra mutatott rá, hogy a levéli nyugdíjasok nemcsak táncban és énekben, hanem a humorban is jeleskednek és a falu életéből is kiveszik a részüket. A Mosonmagyaróvár És Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke, Bujdosó Zoltán jó szórakozást kívánt az előadásokhoz.

A nyugdíjasok sorra léptek fel egyénileg, párosan vagy éppen csoportosan, több műfajban, megnevettetve a közönséget. Valamennyien emléklapot és Levéli Sziporka Díjat vehettek át.