Hozzátette, a sport mellett fontos a Szigetköz kultúrájának népszerűsítése is, ezért a térségre jellemző népmesékkel és dalokkal is készülnek. Természetesen a hagyományos szigetközi ételek sem maradhatnak el, a boglyakemencékben sül majd a kisbodaki kenyérlángos, a bográcsokban fő a halászlé, de készül majd kürtős kalács is. A nap házigazdája, sztárvendége, Szőke András, színész, humorista lesz, aki sajátos szórakoztató stílusában végigkíséri majd az eseményeket.

A családi napon való részvétel ingyenes, de akik kenuzni vagy ebike-ozni szeretnének, fontos, hogy regisztráljanak, hiszen az eszközök száma véges. Regisztrálni a szigetkoz-naturpark.hu weboldalon lehet.

A rendezvény pontos helyszíne, illetve bázisa a kisbodaki kemping előtti terület, parkolni a töltés oldalában kijelölt parkolóhelyeken lehet majd, illetve – aki teheti – annak ajánlott biciklivel érkezni.