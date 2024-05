A Duna, illetve a folyópart adta lehetőségeket kihasználva számos ingyenes sport- és szórakoztató programra hívnak a szervezők.

Többek között kenu-, bicikli- és ebike túrák, extrém kerékpárpályák várják a kikapcsolódni vágyókat, de lesznek szórakoztató, kulturális, gyermek és gasztro programok is.

A nap sztárvendége Szőke András, aki már reggeltől szórakoztatja a kilátogatókat.

Reggel 8 órától a Szigetközi Szatyor vásárral kezdődik a kisbodaki Duna-parton, a kemping előtti területen a Szigetköz Natúrpark Aktív Családi Juniálisa: a térség helyi őstermelőinek, kézműves vállalkozóinak termékeit felvonultató látványos, jó hangulatú piac kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy a családok ott reggelizzenek a szabadban. Ezzel párhuzamosan 9 órától felpörögnek az események. A gyerekeket egész nap várja a Gyerekplacc csillámtetkó készítéssel, kézműveskedéssel, lufi hajtogatással, buborék partival, buborékfocival. De lesz pónizás a Dodó Vadfarmmal, és állatsimogató is.

Győrből a Bringamània Győr szervezésében kerékpártúra indul az Erzsébet híd emlékműtől Kisbodakra: gyülekező 7.15-kor a Jedlik-híd egyetemi hídfőjénél, indulás 7.30-kor. A túrára várják az útközben csatlakozni kívánó bringásokat is!

Szőke András a szigetközi településre, Kisbodakra érkezik június 2-án vasárnap. Fotó: MW-archívum

A délelőtt folyamán aztán számos aktív szabadidőtöltést nyújtó programmal készülnek a szervezők. A Szigetköz Velencéjének is nevezett Kisbodakot ismerhetik meg azok, akik részt vesznek a falukerülő családi kocogáson, aztán 10 órától délelőtti és délutáni turnusokban indulnak vízi- és szárazföldi túrák a Kristóf-híd lábától. A túrák a mentett oldalon páratlan szépségű, néhol egészen vadregényes természeti környezetben vezetnek végig.

– Nem kell megijedni, nem kell profi evezősnek lenni, ha valaki kenuba szállna, hiszen a családi nap lényege éppen az, hogy közelebb hozzák, vagy ha kell, néhány lépésben megtanítsák a gyerekeknek és felnőtteknek ezeknek a sporteszközöknek a használatát. Így tehát kenu, e-bike, bicikli várja az érkezőket, de gyalogos túrák is indulnak, azokat pedig, akik szeretik feszegetni a határaikat, extrém kerékpárpálya várja – emelte ki dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke.

Hozzátette, a sport mellett fontos a Szigetköz kultúrájának népszerűsítése is, ezért a térségre jellemző népmesékkel és dalokkal is készülnek. Természetesen a hagyományos szigetközi ételek sem maradhatnak el, a boglyakemencékben sül majd a kisbodaki kenyérlángos, a bográcsokban fő a halászlé, de készül majd kürtős kalács is. A nap házigazdája, sztárvendége, Szőke András, színész, humorista lesz, aki sajátos szórakoztató stílusában végigkíséri majd az eseményeket.

A családi napon való részvétel ingyenes, de akik kenuzni vagy ebike-ozni szeretnének, fontos, hogy regisztráljanak, hiszen az eszközök száma véges. Regisztrálni a szigetkoz-naturpark.hu weboldalon lehet.

A rendezvény pontos helyszíne, illetve bázisa a kisbodaki kemping előtti terület, parkolni a töltés oldalában kijelölt parkolóhelyeken lehet majd, illetve – aki teheti – annak ajánlott biciklivel érkezni.