Háber Éva kozmetikus volt a vendégünk, aki arról beszélt, hogyan ápolhatjuk bőrünket, és hogy miért fontos kozmetikushoz járni. Emellett azt is megosztotta velünk, hogyan hat bőrünkre az étkezés, a dohányzás, vagy éppen az alváshiány. Az egyre erősödő sugárzás elleni védelem is fontos, de azt is megtudhattuk, hogy minden életkorban másféleképpen kell ápolni a bőrünket.

