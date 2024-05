A Xantus János Állatkert közel két évtizede tart földimalacokat, jelenleg két nőstény és egy hím él Győrben. A hím, Jar-jar, korábbi párjával 2010 tavaszán bekerültek a hírességek közé azzal, hogy az ő kicsinyük lett Magyarország első földimalacbébije. Akkor a világon ő volt a harmadik kis földimalac, amely állatkertben született, 2015-ben pedig megszületett a kishúga is.

Már 10 hetes a legújabb győri állatkerti lakó. Március 9-én született a kis földimalac bébi.

Fotó: Csapó Balázs

2019 szeptemberében a valenciai állatkertből érkezett Sofie, az új nőstény földimalac. Nem sokkal később, 2022. november végén Sofie és Jar-Jar egy malacbébivel lepték meg gondozóikat. Ez a sikertörténet tovább folytatódott idén, ugyanis ismét egy újszülöttnek örülhetett a Xantus János Állatkert csapata.

- A legkisebb családtag március 9-én született, azonban anyja, Lola nem gondozta, kihűlés fenyegette ezért azonnal cselekedtünk és az első 20 kritikusabb napban otthonában neveltem - kezdte a Kisalföldnek dr. Bagó Bálint, az állatkert orvosa. Azóta egy másik kollégája vette át földimalacbébi nevelését.

Az újszülött földimalacot nem táplálta Lola, ezért a gondozók vették a szárnyaik alá. A felvételen az egynapos kismalac látható.

Dr. Bagó Bálint állatorvos után egyik kollégája vette át a kis földimalac gondozását. Még tejpótlóval táplálják. Fotó: Csapó Balázs

Tízhetes, érdeklődő egészséges emlős. Még tejpótlón fogyaszt, de lassan átszoktatjuk a felnőtt takarmányra. Súlya is szépen gyarapodik másfél kilósan született, mára viszont már több mint hat kilogrammot nyom

- tette hozzá dr. Bagó Bálint.

- A két nőstény néhány éve érkezett hozzánk tenyészprogram keretében Csehországból, illetve Spanyolországból. Folyamatosan tréningezzük őket, így könnyedén el tudjuk rajtuk végezni az ultrahangos vizsgálatot. Sőt arra is megtanítottuk őket, hogy szükség esetén tejet is tudjunk tőlük fejni. Ez nagyon sokat segített a legújabb lakó születésekor, ugyanis rá tudtunk készülni az érkezésére. Kezdetben az anyja tejével etettük, majd átszoktattuk a tápszerre, amit azóta is nagyon szeret - emelte ki az állatorvos.