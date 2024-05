Gutowski Robert a 12 évvel ezelőtti bazilika felújításról beszélt, ami a hazai építészetben egy kiemelkedő, példaadó pillanat volt.

– A kelet-európai országokban elfelejtettünk jól templomot építeni a kommunista diktatúra alatt. A templom nagyon fontos funkciót lát el: a liturgiát, a szent cselekményeket fogadja be, aminek szabályai, hagyományai vannak. A II. Vatikáni Zsinat a liturgiában is rendkívül sok újítást hozott. A kortárs építészet gyakran elköveti azt a hibát, hogy a barokk templomok átalakításait veszi modellnek és az új templomok nagyrészt ezek alapján épülnek. Pannonhalma újat hozott abban, hogy a szerzetes közösség hosszú évekkel a bazilika rekonstrukciója előtt elkezdte végiggondolni, hogy mit jelent számára ez a templomtér, hogyan szeretné használni az elkövetkezendő időszakban. Létrejött a Bazilika Műhely, amely szerzetesekből, szakértőkből, építészekből, művészettörténészekből állt. Hosszú időn keresztül készült egy program, amely a tervezés alapja lett, és felkérték a világhírű John Pawson építészt, hogy tervezze meg számukra ezt az átalakítást az elképzelésük szerint. Ebben volt példaadó a bazilika felújítása, s ennek az eredménye, hogy máshol is a közösségek tudatosabban vágnak bele a liturgikus tereik felújításába – szögezte le az építész.

A látogatók ezután azt az utat követhették, amit a szerzetesek is bejárnak. A várakozás napfényes teréből bejutva a 800 éves templomba, végigjárhatták az összes szintet, kezdve a keresztelő kúttól egészen a szentélyig, majd Cirill atya egy kis szörp és levendulás puszedli melletti közös beszélgetésre hívta a vendégeket.