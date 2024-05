Kránitzné Rikker Ildikó intarzia művész mindent megtesz azért, hogy ismerté és elismertté tegye kedvenc művészeti ágát. Nem zárkózik el a modern technika használatától sem, annak ellenére, hogy ő is tradicionális eszközökkel kezdett el dolgozni pályája elején. Gazdag szakmai életútja során volt alkotása, mely megjárta a Vatikánt és Olaszországot is. De berendezett lapátkerekes dunai hajót is, arról nem is beszélve, hogy a „Rábaköz Kincsei” fantázia nevet viselő alkotásait a Megyei Értéktárba is beválasztották.

