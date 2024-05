A jelöltek köre idén is sokszínű volt: van, aki rászorulóknak segít, más a szívét-lelkét a gyerekeknek adja, akadtak a sorban olyanok is, akik környezetünk védelmében vagy a kulturális örökségünk megóvása érdekében tesznek nap mint nap. A WonderWMN kategóriában a korábbi évekhez hasonlóan az első három helyezettet díjazták, valamint közönség- és önkormányzati kitüntetést is átadtak. A Győri Nők a Városért Alapítvány javaslatára és támogatásával idén egy új kategóriával is bővült a csodanők köre. A Wonder Girl kategóriában olyan 18 és 30 év közötti hölgyek jelöléseit várták, akik fiatal koruk ellenére már sokat tesznek környezetük, közösségük fejlődéséért. Ebben a kategóriában 8 inspiráló lányt ismerhettek meg a győriek. Első lett Bogár Lili, második helyezést ért el Tóth Fruzsina, míg a harmadik helyezésért járó díjat Borbély Aida vehette át.

A közönség szavazata alapján az idei hétköznapi csodanő Bordásné Németh Réka lett, míg az önkormányzat Kecskés-Biky Gabriella mellett tette le a voksát. Első helyezést ért el Varga Edit, második lett idén Bedőkné Fehér Tünde, a dobogó harmadik fokára pedig Horog Enikő állhatott fel.