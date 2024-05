A „Mancs a bajban!” állateledel-gyűjtés célja, hogy a vásárlókat bevonva, a vállalat közös erővel segítsen a bajba jutott négylábúakon. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a SPAR Magyarország több mint 10 éve szervezi adomány gyűjtő akcióit, 2021 óta pedig minden évben országos kampány keretében gyűjtenek a gazdi nélkül maradt állatoknak.

Az idei Mancs a bajban! gyűjtőakcióban május 11-12-én, szombaton és vasárnap, 10 és 16 óra között, több mint harminc állatvédő szervezet önkénteseinek közreműködésével az ország valamennyi INTERSPAR hipermarketében adományokat gyűjtenek a menhelyek támogatására.

Forrás: spar.hu

A kezdeményezés felhívja a figyelmet az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára, illetve országosan támogatást nyújt az állatok megsegítéséért dolgozó civil állatmentő és gondozó szervezeteknek.

Az aktivitás időpontja: 2024. május 11-12., 10−16 óra

Adomány már negyedik alkalommal

Negyedik alkalommal szervezi meg a Mancs a bajban! akciót a SPAR Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A 2024. május 11-12-én, szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között zajló adománygyűjtés során állatvédő szervezetek közreműködésével az INTERSPAR hipermarketekben száraztápot, konzervet, szalámit, tasakos nedves eledelt, jutalomfalatot, állatfelszereléseket és tisztító szereket gyűjtenek menhelyeken élő kutyák, macskák támogatására.

– A SPAR Magyarország szívügyének tekinti a társadalmi célú kezdeményezések támogatását, ahol az állatvédelem kérdése is fontos helyen szerepel. Sajnos ma Magyarországon nagyon sok kutya és macska él méltatlan körülmények között. A róluk való gondoskodásban végeznek példaértékű, sokszor emberfeletti munkát az állatvédő civil szervezetek. A menhelyekre kerülő kisállatok, kutyák és cicák elhelyezése és táplálása is rendkívül nagy kihívást jelent. Vállalatunk az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal több mint 10 éve szervezi egész éven át tartó állateledel-gyűjtő akcióit, ennek a kezdeményezésnek az egyik legnagyobb szabású eseménye a Mancs a bajban! hétvége, amikor összehangoltan, az ország valamennyi forgalmas INTERSPAR hipermarketében egyszerre gyűjtjük a felajánlásokat. Azt tapasztaljuk, hogy a vásárlóink számára is nagyon fontos az állatvédelem kérdése, nagyon sokan tesznek felajánlásokat a jó ügy érdekében. A kezdeményezésünk célja a gyűjtésen felül az is, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra, valamint az állatvédő szervezetek munkájának fontosságára – ismertette Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Sokan állnak sorban, hogy bekerülhessenek a Puha Praclik Egyesülethez. Hétvégén is várják az adományokat.

Forrás: Győri Puha Praclik Egyesület/Facebook

– Az eledel és egyéb kiegészítők, tisztítószerek árai az egekben, ezért van szükség arra, hogy minél több, jó minőségű konzervet, száraz eledelt, almot tudjuk gyűjteni, hogy ezekre ne kelljen a nehezen összegyűjtött pénzből fordítani – osztotta meg Facebook oldalán a győri Puha Praclik Egyesület.