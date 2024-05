A mi Lajtánk című kiállítás keretein belül tartottak sajtótájékoztatót az idén kétnapos Greiner Voluta 2024 Vízikarneválról.

Árvay István mosonmagyaróvári polgármester hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy ez a közel két évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvény visszanyerje régi fényét. Korábban ugyanis közel hatvan csapat indult a sárkányhajóversenyeken. A városban működő nagyobb cégek szinte mindegyike képviseltette magát a rendezvényen. Ezt a régi hangulatot szeretnék visszahozni. A csapatépítésre is kiváló eseményen egyébként az önkormányzat két teamet is indít: egy vegyeset és egyet a nőknél.

A Voluta szervezői idén is a Flesch Nonprofit Kft. és a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület. A térség legnagyobb csapat- építő tréningjéről Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte: június 14-én csatlakoztak a „Mozgás Éjszakája” országos rendezvénysorozathoz. Este 8 órától hajnali 2-ig több sportág is bemutatkozik, egyrészt a Báger-tó körül, másrészt az Itató szabadstrandon. A Gurul a város is ide fut majd be. Aznap a 25 éves Magna Cum Laude szórakoztat.

Június 15-én startolnak a sárkányhajók. A jelentkezéseket a voluta.hu oldalon, illetve a Flesch-központban várják egészen a rendezvényt megelőző hétig. A magyar válogatott meccse hatalmas kivetítőn követhető majd és az idén 50 éves Lord koncertezik még.

A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnökségi tagja, dr. Wlasitsch Mirkó arra buzdított, minél többen kapcsolódjanak be a versenybe. Zárásként Martinschich Balázs, a Hansági Múzeum igazgatóhelyettese arról szólt, hogy több mint kétezren tekintették meg „A mi Lajtánk” című időszaki kiállítást a Mosonvármegyei Múzeumban.