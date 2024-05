"Elvesztem a babát"

A tények: A terhességek kevesebb mint 20 százaléka végződik vetéléssel. A legtöbb még akkor fordul elő, amikor a nő nem is tudja, hogy áldott állapotban van. Miután az orvos által is megállapított a terhesség (általában a 6–8. hét között), a vetélés kockázata mintegy 5 százalékkal csökken. Annak esélye pedig, hogy másodszor is elvetéljen a nő, nagyon csekély. A vetélést egyébként leggyakrabban kromoszómarendellenesség okozza, amely megakadályozza, hogy a magzat rendesen fejlődjön, nem pedig az, hogy a kismama mit tett vagy nem tett meg. Az azonban tény, hogy lényegesen kisebb a vetélés kockázata, ha a babát vállaló nő nem dohányzik, nem iszik alkoholt és a napi koffeinbevitelt csökkenti.

"A reggeli émelygés miatt nem tudok enni, ezért a babám éhezik"

A tények: A babák igazi kis „paraziták”, tehát akkor is megszerzik maguknak a szükséges tápanyagokat, ha a mamák reggel csak egy kis kekszet esznek. Ha nincsenek komoly panaszok – ájulás, kiszáradás –, a rosszullétek nem okoznak gondot a táplálkozási egyensúlyban, nem veszélyeztetik a magzat egészségét. Az orvosok szerint a legjobb, amit ilyenkor tehet a kismama, hogy szedi a terhességi vitaminokat és napjában többször kevesebbet étkezik.

"A stressz árt a babának"

A tények: Stresszmentes időszak egy kismama életében? Lássuk be, ez elég ritka állapot, az őrült hormonoknak, az állandó kimerültségnek és a felfokozott érzelmi állapotnak „köszönhetően”. De kutatások szerint az a fajta stressz, ami a mindennapok része és amihez a szervezet hozzászokott, minimális hatással van a születendő gyermekre. Az akut stressz azonban (például munkahely elvesztése, halál a családban, súlyos baleset) növelheti a koraszülés kockázatát. A lényeg az, hogy a hétköznapok kikerülhetetlen stresszes helyzetei után a mamák próbálják meg visszaszerezni a nyugalmat.

"A kisbaba rendellenességgel jön a világra"

A tények: Minden leendő anyuka izgatottan várja a terhesgondozás során végzett vizsgálatok eredményét, remélve, hogy a baba egészséges és rendben fejlődik. Ez túlnyomórészt így is van. A kockázat, hogy a baba születési rendellenességgel jön a világra, 4 százalék – és ez magában foglalja a súlyos rendellenességeket, mint például a Down-szindrómát, valamint az összes, több ezer egyéb azonosított eltérést, amelyek közül sok kicsi és jelentéktelen, mint esetleg egy hiányzó köröm. Még ha az első szűrővizsgálat kóros elváltozást mutat is, sok esetben a későbbi vizsgálatok megerősítik, hogy minden rendben van.

"Koraszülött lesz a baba"

A tények: Rémisztő adat, hogy a koraszülések aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt. Azt azonban már kevesen tudják, hogy a koraszülött babák több mint 70 százaléka a 34. és 36. hét között született – teljesen egészségesen. Persze van jó néhány dolog, amivel csökkenthető a koraszülés kockázata: rendszeres vitaminfogyasztás, megfelelő terhesgondozás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellőzése.

"Félek a terhességi cukorbetegségtől, magas vérnyomástól"

A tények: A magas vérnyomás betegség kialakulásának kockázata a terhesség alatt mindössze 5 százalék. A rendszeres orvosi ellenőrzés fontos, hiszen így a lehető legkorábbi szakaszban »elcsíphető« és azonnal kezelhető a betegség anélkül, hogy az anyuka és a baba egészsége veszélybe kerülne. A terhességi cukorbetegség kialakulásának kockázata hasonlóan alacsony. Egyszerű étrendi változtatásokkal a terhességi diabétesz remekül kezelhető, és nem okoz problémát.

"Képtelen leszek megszülni"

A tények: Nos, tényleg hihetetlennek tűnik, de a gyerek igenis kifér azon a bizonyos helyen. Az aggódás – Mennyire fog fájni? Meddig fog tartani? – teljesen természetes. Vannak, akiket megnyugtat, ha szülésről készült videókat néznek, mások inkább kihagyják ezt az élményt. Akadnak, akik megbeszélik a barátaikkal, ismerősökkel, hogy hol szüljenek, milyen segítséget vegyenek igénybe, és olyanok is vannak, akik csak a belső megérzéseikre hallgatnak.

"Mi lesz, ha császármetszésre kerül sor?"

A tények: A sürgősségi császármetszés nem túl gyakori, ám ha sor kerül rá, annak nyomós oka van. Lehet, hogy ijesztő, de ha a baba vagy a mama egészsége ezt kívánja, nincs mit tenni, hiszen pont ezért szülnek kórházban a hölgyek. Egyébként a császármetszés tervezhető, például, ha a baba farfekvéses vagy nagyon nagy, ha problémák vannak a placentával. Ilyenkor a műtét előtt felvilágosítják a mamákat a műtétről és minden kérdésükre válaszolnak.

Forrás: Diéta és Fitnesz