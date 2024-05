– Egy átlagos napunk nagyon sűrű. Szinte mindennap megyek valahova a gyerekekkel. A nagylányom igen aktív: néptáncol, zenei foglalkozásra, úszásra, labdajátékokra, ugrókötelezni, betyárképzőbe is járunk. Minden délutánra jut valami program. Reggel 6–7 körül felkeltenek minket. Általában az édesapát, aki vagy a nagylánnyal, vagy a két kicsivel alszik. Ébredés után apa csinál nekik zabkásás reggelit, mert az a kedvencük – kezdte Csányi-Molnár Marcsi édesanya.

– Szerintem ahhoz, hogy a nagycsaládos hétköznapokat ne csak túléljük, hanem élvezzük is, lazaság és rengeteg humor, valamint tervezés kell. De szükség van rugalmasságra is, hogy bármelyik pillanatban újra tudjuk írni a programokat.

– Amíg a gyerekek reggeliznek, Marcsi addig tud még egy kicsit pihenni. Ezután én elviszem Virágot oviba, majd megyek dolgozni – osztotta meg lapunkkal Csányi Bence édesapa.

– Előadó- és énekművész vagyok. Zenekarokkal szerepelek, mostanában főként könnyűzenével foglalkozom: jazz, blues és rock stílust játszunk. Tőlem örökölte a kislányom, hogy minden lében kanál. Itthon vagy gyakorolok, vagy sütök. A járvány óta a kovászos kenyér készítése a második szerelmem. Mindennap dagasztok és sütök. Mellette intézem a bevásárlást és a hivatali ügyeket. Időnként elmegyünk a játszótérre. Ebédelünk, majd elhozom a nagylányomat az oviból. Próbákra is hordom a gyerekeket magammal, este pedig vacsora, fürdés, meseolvasás, aztán alvás a program – mondta el az anyuka.

– Minden napunk így telik nagyjából. Hétvégente a ház körüli teendőket végezzük. Mi építettük az otthonunkat, hat éve kezdtük el, 3–4 éve lakunk Győrságon. Egyébként építész vagyok, mérnökként dolgozom. Régen gitároztam, de a családi élet fenntartása mindent felülírt. Egyébként úgy burkoltam a házat, hogy közben a YouTube-on néztem, hogyan kell csinálni. Nagyon szeretnénk unatkozni, de itt egyelőre erre nincs lehetőség – tette hozzá Bence.

Elmondásuk szerint szeretik a hagyományos, falusias jellegét a környéknek. Az anyuka az általa sütött kenyereket elcseréli a helyiekkel: mézet, masszázst, tojást vagy húst kap. Úgy érzi, ez nagyobb értéket jelent számukra, mint a pénz.

– A kertbe szeretnénk még nagy veteményest, nyári konyhát és pincét. Élvezzük, ha közösen ülhetünk ki a kertbe sütögetni. Időnként át szoktunk sétálni Pannonhalmára, fél óra az erdőn keresztül. Zegzugos a falu, lehet túrázni is. Az utcában gyakran összejön egy csapat, nagyon jó a faluközösség – mesélték a szülők.

– A zenei fellépések, koncertek is családi programok, olyankor megyünk mind az öten. Amíg színpadon vagyok, Bence vigyáz a gyerekekre. Utána együtt töltjük az időt a rendezvényeken. Most hétvégén születésnapi parti lesz, ez egybeesik a gyereknappal, szóval összegyűlik a család és közösen ünneplünk. Jövő héten egész héten gyereknap lesz az óvodában, mindennap lesz programjuk, például fagyizni mennek, vagy éppen rendőrautóba lehet ülni – mondták el.

A Csányi család kedvenc közös programja a hétfői pizzaparti. Az édesapa azon a napon jár középkori kardvívásra, ez az apakimenőnap. Mikor hazajön, a gyerekek pizzával várják.