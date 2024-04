A programra látogatók megismerkedhetnek a rendőrség állományában betölthető egyenruhás és civil munkakörökkel. Tájékoztatást kaphattak a rendőrjárőr, a szerződéses határvadász, a fegyveres biztonsági őr, az iskolaőr és a határrendész feladatairól, illetve olyan speciális képzettséget igénylő munkakörökről, mint például a helikopterpilóta, a kibernyomozó, a motoros rendőr vagy éppen a drónkezelő. A rendőrség minden évben tart állásbörzét, és toboroz újoncokat.

Fotó: Rákóczy Ádám

– Alapvető feladatunk, hogy a rendőrség utánpótlását biztosítsuk. Az állásbörze kiváló esemény erre, aki ellátogat rá, megismerkedhet közelebbről a munkánkkal. A rendőrség az ország egyik legnagyobb munkáltatója. Fontos, hogy vannak civil munkaköreink is, mert dolgoznak nálunk karbantartók, asztalosok, festők, orvosok, pszichológusok, vagy éppen jogászok is. A résztvevők betekintést kaptak a járőrök, a nyomozók feladataiba, beszélgethettek bűnügyi technikusokkal, és baleset-helyszínelőkkel is – fogalmazott lapunknak Kutsera Péter rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Humán Igazgatási Szolgálat utánpótlás-tervezési osztályvezetője.

Hozzátette: a pódiumbeszélgetéseken olyan kollégák voltak a középpontban, akik a szakma szépségeiről, izgalmairól, különlegességeiről tartottak előadásokat. Folyamatosan keressük a fiatal munkaerőt, a régióból minden évben sokan jelentkeznek hozzánk. Aki a rendőrség kötelékében szeretne elhelyezkedni, keresheti karrierportálunkat is.

Újoncokat toboroztak – mintegy 250 fiatal volt kíváncsi az állásbörzére

Ottjártunkkor két fiatalhoz léptünk oda, akik érdeklődve járták körbe az állásbörze helyszíneit. A mosonmagyaróvári Kiss Alexandra jelenleg a megyeszékhelyen tanul, nemrég pályázott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bűnügyi-nyomozó szakára.