– Hét kisállat érkezett hozzánk. A három nőstény szurikáta a szegedi vadasparkból, a négy hím pedig a Pozsonyi állatkertből érkezett egy hónappal ezelőtt. Most telt le a harminc napos karantén időszak, így átvehették az új helyüket - osztotta meg lapunkkal dr. Bagó Bálint, állatorvos.

– Volt már egy szurikátánk, Szotyi. Ő a bemutatós állatunk, évek óta nálunk lakik. Egy családnál illegálisan tartott elkobzott állat, soha nem élt más szurikáták között, így nem is integrálható a jelenlegi csapatba. Neki már a gondozók a családja. A jelenlegi szurikátáink körülbelül egy hónapja érkeztek hozzánk. Még csinosítgattuk a helyüket, illetve el kellett végezni a biztonsági beállításokat is. Két család, különböző helyekről érkezett, időbe telt az összeszoktatásuk is a belső helyükön. Néhány nap alatt megbarátkoztak egymással, főleg azért, mert az egyik kis szurikáta ügyesen átugrotta a középső elválasztó panelt. Nem is kellett segítség, összeszoktatták magukat – osztotta meg lapunkkal Wenczel Flóra, az állatkert zoopedagógusa.

Az állatkert szurikátái között van amelyiknek rövidebb a farka, amelyet egyensúlyozáshoz használ. A zoopedagógus azt is elmondta: nem tudják mi történt velük, hiszen fajtabeli különbség nincs a két család között. Már így érkeztek hozzájuk. Érdekesség, hogy mikor az állatok vonulnak, akkor mindannyian feltartják a farkukat, határozottnak mutatják magukat. Ebben nagyon hasonlítanak a kutyákhoz.

– Több dolog játszott közre abban, hogy nagyon magasra építettük a helyüket: hogy a szurikáta ne jöjjön ki, illetve plusz biztonsági rendszert is kapott a kifutó. A legfontosabb indok, hogy a látogatók ne tudjanak benyúlni hozzájuk. A szurikátának nagyon éles, hegyes fogai vannak, fájdalmasan nagyot tud harapni. Táblák is vannak kint, hogy felhívják erre a figyelmet – emelte ki Wenczel Flóra.