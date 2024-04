– Nagyon szeretem a kihívásokat. Tíz éves korom óta modellkedem, és járok szépségversenyekre. Egy-két év kihagyás után úgy gondoltam, hogy a Tündérszépek 2024 méltó verseny lenne arra, hogy bizonyítsak, és hogy újra beleéljem magam ebbe a szakmába. Tudtam hova jövök, egyik barátnőm már indult ezen a versenyen, bízom benne, hogy szép sikereket érek el idén –fogalmazott portálunknak Smuk Barbara.

Tündérszépek 2024 – Smuk Barbara könnyen dolgozik együtt a fotósokkal, a család mellett a modellkedés az álma.

Fotó: Csapó Balázs

Tündérszépek 2024 – Barbara is várja a szíveket

Ha szeretnéd látni milyen fotók készültek, kattints Barbara oldalára a Tündérszépek versenyben, ahol szíveket is tudsz neki dobni!

A mosonmagyaróvári, 22 éves Barbara kozmetikus, kutyakozmetikus, jelenleg műkörmöskét dolgozik egy szépségszalonban. Nagyon szereti a munkáját, de a modellkedés is közel áll a szívéhez.

– Izgalmas volt a fotózás, könnyen el tudtam engedni magam. Szükséges a magabiztosság a versenyben, és pozitívan kell hozzáállni. Itt mindenki szép, saját magamról is tudnom kell, hogy itt a helyem. Rutinos vagyok a fotózásokban, hetente járok alkalmakra. Nagyon fontos a kisugárzás, és hogy jól érezd magad a kamerák előtt – mesélte Smuk Barbara.

Mint mondja: könnyen dolgozik együtt a fotósokkal, és a pózolásokkal is sokat foglalkozik, ami ösztönösen jön nála. Barbarát szabadidejében is sokat fotózzák, mivel versenyszerűen lovagol, különböző lovas termékek, ruházatok, szponzorációk fotózásán is bizonyít.

– A család mellett a modellkedés az álmom. Még csak szórakozás, jókedv, jó fotók, de szeretném komolyabban csinálni. Bízom benne hogy sok felkérést kapok majd. Jelenleg érdekel az influenszerkedés, nyitott vagyok rá, és szeretném ha minél többen megismernének – árulta el a huszonkét éves lány.

A Smuk Barbarától készült videónkat itt tekinthetik meg:

