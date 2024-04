– Régóta gondolkodtam azon, hogy jelentkezek egy szépségversenyre. A Tündérszépek 2024 remek alkalom volt rá. Kellett egy kis idő, de rávettem magam, majd a párom és a barátaim biztatására beadtam a jelentkezésemet. Ők egyébként mindvégig bátorítottak, én pedig megragadtam az alkalmat – fogalmazott portálunknak Kovács Alexandra.

Fotó: Csapó Balázs

A jelenleg 21 éves lány végzettségét tekintve szakács, ezt a szakmát is tanulta. Mint mondja: nem csak főzni szeret, hanem enni is, és örömmel kísérletezik a konyhában.

– Nagyon szeretek enni, valószínűleg ezért is döntöttem úgy annak idején, hogy szakács leszek. Nem csak a munkahelyen, otthon is gyakran főzök. Nagyon érdekelnek a kreatív ételek, és sokat szoktam kísérletezni, szebbnél-szebb tányérokat létrehozni. Szeretek kipróbálni új életeket, és vadonatújakat kreálni. Ráadásul nem csak főételeket, hanem süteményeket is. Mostanában a gluténmentes sütiket készítek otthon a konyhámban – mesélte a fiatal lány.

Tündérszépek 2024 – Kovács Alexandra felkészült

Alexandra igyekszik mindig hasznosan tölteni a szabadidejét. Imád görkorcsolyázni, és szeret a természetben lenni, különösen akkor, ha fotózzák.

– Nagy terveim vannak ezzel a versennyel. Természetesen szeretnék továbbjutni, de biztos vagyok benne, hogy már most rengeteg önbizalmat adott a verseny. Szeretnék bejutni az országos döntőbe. Nagyon élveztem a fotózást is, amire felkészültem érkeztem. Igyekeztem olyan ruhákat választani, amelyek jól állnak, a cél az volt, hogy legyen trendi, és dögös – mondta el a versenyző.

Alexandra szerint a kisugárzás, a jó alak, és az önbizalom a legfontosabb az ilyen versenyeken. Véleménye szerint az is fontos, hogy ezek mindegyike meglegyen az emberben.

– Szeretném ha a verseny után kapnék felkéréseket akár fotózásokra, különböző modellügynökségekről. Kiskorom óta vannak ilyen dédelgetett álmaim, és nagyon örülnék neki, hogy ha valóra válnának – mesélte a fiatal lány, aki a jövőben szeretne külföldre költözni párjával, és megalapítani egy saját vállalkozást.

Videó: