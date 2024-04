Tömegek szüreteltek a hosszú hétvégén a színes tulipánmezőkön. A TulipGarden Győrladamér kertjét is megrohamozták a virágok szerelmesei, húsvét hétfőn kétezer látogatót fogadtak. Nem csak a kosarak teltek meg, de a fotóalbumokba is számos kép készült.

A Fejes család Nyárligetről, Fertőd mellől érkezett Győrladamérra tulipánt szedni. Idén már második alkalommal látogattak el a virágoskertbe. Fotó: Rákóczy Ádám

- Tavaly április 7-én nyitottuk ki a tulipánoskert kapuit, akkor csak egy-két fajta hagymás volt teljes virágzásban. Idén egy héttel korábban jött a húsvét és a vártnál előbb ki is nyitottunk, viszont egy-két nap alatt teljes virágzásba csöppentük - mondta el Szabó Péter, a győrladaméri kert egyik tulajdonosa.

Megtréfálta az időjárás a tulipánokat

- A rendkívüli, szokatlanul meleg első három hónap miatt csak két hétig gyönyörködhetünk a tulipánok látványában. Nagy volt az örömünk, hogy húsvétkor virágba borultak a parcellák és így várhattunk a látogatókat. Viszont kissé csalódottak vagyunk, mi sem erre számítottunk, hogy ilyen rövid ideig élvezhetjük mindezt. Sokak nagy bánatára ballagásokra és anyák napjára már nem lesz tulipán, mert az orgonához hasonlóan minden elvirágzik - emelte ki Szabó Péter.

Győrladaméron a TulipGardenben több mint hatvan fajta tulipánt ültettek a nyitás óta. Fotó: Rákóczy Ádám

Három éve nyílt a kert

Idén újabb területekkel bővült

További 47 ezer hagymát ültettek el a tulajdonosok

Amelyek közé nárcisz is került.

Ebben a szezonban több mint hatvan féle virágból szedhettek a tulipánok szerelmesei. - A legújabb parcellába igen későn, két hónapja ültettük el a Hollandiából érkezett virágokat, hogy ezzel is meg tudjuk hosszabbítani a szedd magad akciót, viszont az időjárás ennek ellenére is megtréfált bennünket. A virágzás ugyan előrehaladott, mégis van néhány fajta, ami még bimbós - fejtette ki Péter.

- Ez lesz a második és egyben az utolsó hétvége amikor még lehet Győrladaméron tulipánt szedni, azt követő hétköznapokon még a jelenleg bimbós fajtákból tudnak az érdeklődők szüretelni - tette hozzá a tulajdonos.

A hét minden napján készülnek a gyerekeknek különleges programokkal, mint állatsimogató, ugrálóvár és csúszda, valamint felülhetnek kisebb és nagyobb traktorokra is a látogatók. Emellett a fotópontokon és a sorok között, valamint óriás hintán is meg lehet örökíteni a legszebb tavaszi pillanatokat. Hétvégén pedig a Szigetközi termelők és kézművesek portékáival is találkozhatnak, akik kilátogatnak a szedd magad kertbe.

Harmincegy féle Máriakálnokon

A levendulákkal kezdődött, aztán bővítette dísztökkel, hagymával és tulipánnal is a „szedd magad” kínálatot a Hegyi család máriakálnoki birtokán. – A tulipán az egyik legszebb tavaszi virágunk. Első évben öt fajtát ültettünk: minden családtag választott egy-egy színt. Az akkori öt fajta, a negyvenezer tulipánhagyma mára harmincegy fajtára bővült, és ettől a szezontól már százhúszezer fog nálunk nyílni – avatott be Hegyi Tamás.

A máriakálnoki Tulipánfarmon idén 120 ezer tulipán virágzik. Hegyiné Balogh Kitti gyermekeivel Franciskával, Boldizsárral és Olivérrel, valamint férjével, Hegyi Tamással a virágzó tulipánok között. Fotó: Mészely Réka

A háromgyermekes édesapa elmondta: a levendulához hasonlóan a tulipánvirágzáshoz is egy kézműves vásárt kívánt kapcsolni, mégpedig április 27-én. Az időjárás azonban átszabta a terveket! – A megfelelő csapadék és a napsütés miatt korábban kezdődött a tulipán virágzása nálunk is. Még a késői fajták is, melyeket anyák napjára szántunk, azok is bimbóznak. A harmincegy fajta ültetésével is ez volt a célunk: hogy meghosszabbítsuk a szezont. Az új tervek szerint minden nap lehet tulipánt szedni Máriakálnokon, április 6-án és 13-án kézműves vásárokat is szervezünk, gyermekprogrammal. Azokat is várjuk, akik egyet sétálnának, nézelődnének, sőt akár piknikeznének a birtokon – emelte ki a máriakálnoki őstermelő.

Tipp a tartósságra

Érdekesség még, hogy a tulipánok mellett 1500 jácint is virágzott, illetve 4000 nárcisz is illatozik a kertben. A virágokat lehet szálanként is venni, de csokorban, valamint speciálisan erre az alkalomra papírban vagy vödörben is. És mit tegyünk, hogy tovább pompázzon a virágunk? Erről is kérdeztük Hegyi Tamást. – Több ötletet is láttam a világhálón, hogyan érhetjük el, hogy minél tovább szép legyen a tulipánunk. Láttam olyat, hogy cukrot, ecetet, sőt szódabikarbónát is tettek a vízébe. Nálam viszont az vált be, hogy gyakran cseréltem a vizet, így két hétig sem potyogtak le a szirmai – adta a tippet Tamás.