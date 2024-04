– Kiskorom óta az életem része a sport, kipróbáltam a dzsúdót, kézilabdát, úszást és a labdarúgást. A futball volt a legfontosabb számomra, azonban tizenkét évesen megsérült a térdem és sajnos a műtétek után kiderült, hogy búcsút kell intenem az élsportnak – kezdte lapunknak Czégány Bence.

Miután a kispadra szorult, a játékosokat figyelte és úgy érzi, innen eredeztethető a Tesi+ kitalálása, majd idei indulása.

Czégány Bence a Tesiplusz alapítója és oktatója.

Nem a sportág, a mozgás a lényeg

– Ötéves kortól tartunk délutánonként rekreációs foglalkozásokat: a győri Fekete István-iskolában csütörtökönként, a győrszentiváni Szent Benedekben péntekenként, míg a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában szerdánként. Mindezt általános mozgásformák alapján, mint a kúszás, mászás, futás, hajítás – részletezte.

– A legkisebbeknél észrevehető – ezt edzőként is tapasztalom –, hogy felesleges azonnal sportágspecifikus edzést tartani, ugyanis az idegrendszerük még nem tart ott, ezért nehézséget okoz nekik a sporteszközök – például labda – vezetése. Meg kell alapozni az általános mozgásformákat és fejleszteni, hogy később erre épülve tudjanak helyesen sportolni a gyerekek – hangsúlyozta a Tesi+ alapító-oktatója.

Három helyszínen várják az 5-től 9 éves korosztályt a Tesiplusz foglalkozásokra.

– Fontos, hogy a sportágspecifikus edzéseket – legyen az dzsúdó, foci vagy bármi egyéb – megelőzze a természetes mozgásformák képességének fejlesztése, különben a 9–10 éves kor alatti gyerekek nem képesek a komplex sportági mozgások elemi részeit hatásosan végrehajtani. Az óvodáskor az úgynevezett természetes mozgások – kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, hajítás stb. – tanulásának, gyakorlásának és készségszintű elsajátításának az időszaka. Erre az alapra épül minden más mozgásforma, így igen nagy jelentőséggel bír ez az időszak – magyarázta a szakember.

2022-es WHO-kutatás szerint Magyarországon a 6–8 éves korosztályon belül minden negyedik gyermek elhízott. Ez megdöbbentő és lesújtó adat.

Játékos fejlődés kényszerek nélkül

Czégány Bence szerint ahogyan ingergazdagabb a világ, már nem csak a középiskolásoknál jön elő, hogy kevésbé szeretnének részt venni a testnevelésórákon.

– Az internet és az online játékok térnyerésével egyre nehezebb a kisebbeket is mozgásra ösztönözni, sajnos egyre ritkábban tapasztalják meg ennek örömét. Még néhány évtizeddel ezelőtt természetes volt, hogy a jó időben a szabadban töltötték a gyerekek az idejüket, most már egyre többen a számítógéphez kötik magukat. A szülők is sokszor az egyszerűbb utat választják, hogy lefoglalják őket. Még az is előfordulhat, hogy generációról generációra kikopik a terpeszfogó, bújócska, kidobó vagy a fára mászás fogalma – fogalmazott Bence.

Az aktuális feladatokat minden alkalommal több mint 100 különböző gyakorlatból válogatják össze az oktatók a gyerekeknek.

A Tesi+ szeretné nemtől, kortól és fizikumtól függetlenül megszerettetni a játékos sportolást az 5 és 9 év közöttiekkel. A direkt gyakorlatok helyett észrevétlenül és kényszerek nélkül tudnak a gyerekek fejlődni, valamint egy közösségbe tartozni, ahol akár még barátságok is születhetnek. – Játékosan fejlesztjük a gyermekek olyan képességeit, mint a szem-kéz-láb koordináció, gyorsaság, ritmus és térérzékelés, illetve általános kondíció. Az aktuális feladatokat minden alkalommal több mint 100 különböző gyakorlatból válogatjuk össze Bedők Roland oktatótársammal, amik között szerepelnek váltóversenyek, ügyességi játékok, fogójátékok, utánozós vagy szerepjátékok is, így a változatosság garantált – tette hozzá az alapító.

Testi-lelki feltöltődés

– Csapatunk minden tagja szakirányú végzettséggel rendelkezik, tehát hivatásszerűen foglalkozhat gyerekekkel. Nemcsak tanultunk, de szeretünk is gyermekekkel foglalkozni és elkötelezettek vagyunk a fejlődésüket illetően. Hiszünk abban, hogy sportolás közben nemcsak a fejlődés, de a jó hangulat is ugyanolyan fontos. A gyermekeknek mindenképp. Elsődleges célunk megszerettetni a gyerekekkel a sportolást, hogy élvezzék, amit csinálnak, eközben pedig fejlődjenek a természetes mozgásformák elsajátításában – mondta Czégány Bence, aki szerint a gyermekek fejlődését tekintve nagyon fontos a komplex, átfogó szemlélet: a testi, a lelki és a szellemi fejlődésre ugyanakkora hangsúlyt kell fektetni, hiszen így kapunk egy összefüggő egységet, magát az egészséget. A mozgásműveltség pedig minél szélesebb körű, annál nagyobb lehetőséget biztosít a sportági sikerélmények elérésére, sőt, alapvetően a mozgás könnyed, örömteli élményének elsajátítására.

Kütyü helyett ki a szabadba

Bence a győrszentiváni rekreációs focicsapat egyik edzője is, ezáltal élesben is látja a fiatalokon a jelenkor problémáit.

– Nemcsak a csúcstehetségekkel foglalkozunk, hanem a kevésbé sportos alkatú vagy későn kezdőkkel is. Személyes tapasztalásaimon keresztül is látom, hogy jó alapok nélkül sok gyereknél kiderül a fociedzésen, hogy bizonyos gyakorlatokat nem képes elvégezni, fizikai korlátokkal él, mert nem elég rugalmas például a csípője. Mindez a korábbi mozgáshiányra vezethető vissza. A foglalkozásainkon az általános mozgásformák segítségével próbálunk játékosan fejleszteni olyan képességeket, mint a hajlékonyság, gyorsaság, agilitás – mutatott rá a Tesi+ oktatója, aki szerint sokkal többet adhat a diákoknak az éles verseny egy pályán, mint a képernyő előtti izgalom arról, hogy ki rúg több gólt a FIFA-ban.

A Tesi+ órákkal kapcsolatos minden részlet a tesiplusz.hu honlapon elérhető. Az első foglalkozás ingyenes, ezért érdemes kipróbálni, hiszen nincsen vesztenivalója senkinek.