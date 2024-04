A Színpadra Fel! Zenei tehetségkutatóra a 14 év feletti, Győr-Moson-Sopron vármegyei énekeseket, zenészeket, valamint idén lemezlovasok jelentkezését is várják, amit a szinpadrafel.hu weboldalon lehet megtenni. A május 31-ig beérkezett nevezéseket és a produkciókat a magyar zenei élet ikonikus alakjai bírálják el, a döntőt a jótékonysági Győri Rotary Fröccsnapok keretében rendezik majd meg július 20-án, a Dunakapu téren. Ezt idén rögzíteni is fogják, valamint élőben is követni lehet majd az interneten.