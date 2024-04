A tavaly több ezer szavazó részvételével lezajlott voksolás után folytatódik az az úttörő kezdeményezés, amelynek lényege, hogy ismét a sörrajongó közönség szavazhatja meg, milyen, eddig nem látott és nem kóstolt recept alapján készüljön el az Ország Söre. A mától az azorszagsore.hu oldalon elérhető online kérdőív kitöltése során először azt kell megfontolni, milyen legyen a leendő sör típusa: itt a láger, IPA, búza, stout vagy a savanyú opciók közül választhatunk. Dönthetünk arról is, hogy a főzet világos vagy sötét legyen-e, továbbá édeskésebb, keserű vagy inkább kiegyensúlyozott ízvilág illene-e az Ország Söréhez. Ez nem minden, hiszen arról is véleményt mondhatunk, hogy kerüljön-e bele gyümölcs, és ha igen, akkor az egy egzotikus fajta vagy inkább olyan legyen, ami Európában is megterem.

Az elkötelezett sörfogyasztók szintén szavazhatnak arról, hogy hol kóstolnák meg a legszívesebben az új főzetet. A tervek szerint az Ország Söre – a Beerselection Sörszaküzlet - Craft Beer Store & Bar mellett – egyszerre, egy időben debütál majd azokban a budapesti és a nagyobb vidéki városok kocsmáiban, amelyek a legtöbb voksot kapták: ez lesz az Országos Csapfoglalás.

Forrás: Beerselection

A közönség természetesen az idén is kiválaszthatja kedvenc kisüzemi sörfőzdéjét, értékelve annak elmúlt évi teljesítményét. A legtöbb szavazatot begyűjtő egy esztendőn át viselheti majd Az Ország Kisüzemi Főzdéje 2024 megtisztelő címet. Az elmúlt évben a voksok alapján a Brew Your Mind sörfőzde lett a befutó.

„Tavaly a nyertes sör, egy New England IPA akkora sikert aratott, hogy háromszor kellet lefőzetnünk, így végül mintegy 3000 litert fogyaszthattak el a rajongók. Szeretnénk, ha az idén még többen szavaznának, még több kocsmában mutatkozhatna be a főzet, hosszabb távon pedig az a célunk, hogy az Ország Söre egész évben elérhető legyen, és akár a nagyobb üzletláncok is beemeljék kínálatukba” – mondta Bárkai Péter, a kezdeményezést elindító és szervező Beerselection Kft. ügyvezetője.

Az Ország Sörére, az Ország Kisüzemi Főzdéjére és az Országos Csapfoglalás helyszíneire két héten át, azaz április 5-től 19-ig lehet szavazni az azorszagsore.hu oldalon. A tervek szerint az első főzettel június elejére készül el Magyarország egyik leginnovatívabb főzdéje, a törökszentmiklósi Ugar Sörfőzde, amely a tavalyi Ország Sörét is készítette.