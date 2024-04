A különleges kezdeményezés gondolata nem véletlenül fogalmazódott meg a fejében. Unokája, a 17 éves Balogh Benedek születésekor agyvérzést kapott, családja ápolta és látta el egész eddigi életében. Idén azonban a fiatalember bentlakásos intézménybe került, így nem csak Benedek, hanem a család életében is új szakasz kezdődött. A lövői nagypapa ekkor határozta el, hogy a születésnapjukhoz közel - amely mindkettejüknek április 11-én van - egy jótékonysági sétával szeretné ráirányítani a figyelmet az intézményi keretek között élő sérült gyermekek és felnőttek életére, elérve azt, hogy a magánszemélyek, esetleg cégek adományainak (nem pénzadomány) köszönhetően megkönnyítse, szebbé tegye életüket. Az elgondolást tett követte, így terve lassan valósággá válik.

A séta egy nemes célra hívja fel a figyelmet Fotó: Máthé Daniella

Miért éppen a 73 kilométeres távot választotta?

Az unokám év elején került a bentlakásos intézetbe. Sajnos azokat a fejlesztéseket, amelyeket az állapota indokol mi már nem tudjuk számára biztosítani, az iskolában azonban minden szükséges támogatást megkap, ezért hoztuk meg ezt a nehéz döntést. Tulajdonképpen ekkor fogalmazódott meg a fejemben a séta ötlete és kezdtem el a gyalogtúrán és annak megvalósításán gondolkodni. Mindkettőnk születésnapja április 11-én van, így ezt a dátumot tűztem ki célul. Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen távot is válasszak és akkor bevillant, hogy Benedek eddigi életének fontos állomásait érintem. Amikor lemértem a távolságot, meglepetten tapasztaltam, hogy kiadja a koromnak megfelelő kilométereket, amit szintén egy jelnek tekintettem.

Benedek és a többi fogyatékkal élő gyermek és felnőtt tiszteletére teszem ezt a sétát, de a célom az is, hogy az intézményi keretek között élő sérült emberek életét, mindennapjait megkönnyítsük, szebbé tegyük.

Ennek lehet egy formája, ha például tisztítószerekkel, játékokkal, tartós élelmiszerekkel, vagy akár növények adományozásával segítik kezdeményezésemet magánszemélyek vagy vállalkozók.

Merre visz az útja?

Ha az idő engedi, a lövői általános iskolától indulok április 9-én reggel 7 órakor, ahonnan a 84-es főutat követve Sopronkövesdig gyalogolok. Innen, szintén a főúton haladva érintem Nagycenket és Kópházát, majd jutok el Sopronba. A városban két helyen is megállok, először a Petőfi téri Kozmutza Flóra EGYMI-nél, mivel Benedek itt kezdte az általános iskolát, utána pedig a Doborjáni Ferenc EGYMI-nél, ahol az unokám szintén tanult. Úgy tervezem, hogy az érintett településeken nem csak áthaladok, hanem meg is állok, mivel szeretném, ha azt a pólót, amiben sétálok, a polgármesterek aláírnák. Ugyan ez a tervem az iskoláknál is, az iskolaigazgatók aláírását is szeretném begyűjteni annak érdekében, hogy a pólót később árverésre bocsáthassam. A visszautat másnapra tervezem, mert hiába vagyok edzett, a hetvenhárom kilométer egy nap alatt nem menne.

Sanyi bácsi útja során megáll Sopronban a Petőfi téri Kozmutza Flóra EGYMI-nél is, hiszen unokája Benedek itt kezdte az általános iskolát. Fotó: Máthé Daniella

Lesznek segítői?

Bár egymagam indulok útnak, mégsem leszek egyedül, az ismerőseim autóval követnek. Több frissítő pontot is beiktatok és természetesen telefon is lesz nálam. Mivel ez egy jótékonysági séta, az úton bárki, bárhol becsatlakozhat hozzám és ameddig csak szeretne elkísérhet.

Hogyan készült rá?

A covid alatt kezdtem el rendszeresen gyalogolni, napi tíz-húsz kilométert tettem meg, azokban a nehéz időkben ez engem teljesen kikapcsolt és feltöltött. Ezt a szokásomat azóta is tartom, mindennap megteszem ezt a távolságot, így tartva fitten magam. Különböző úti célokat tűzök magam elé, és addig megyek, amíg ezt el nem érem. Földes és betonúton is gyalogoltam már, így azt gondolom, hogy ez a hetvenhárom kilométer sem okoz majd gondot, kényelmes tempóban, néhány óra alatt meg tudom tenni a kitűzött távolságot.

Két nap alatt összesen hetvenhárom kilométer megtétele a cél. Fotó: Máthé Daniella

Tervez a jövőben hasonló sétát?

Amennyiben az egészségem engedi mindenképpen. Szeretnék egyedül is elindulni, de szívesen csatlakozom hasonló, jótékonysági kezdeményezéshez is. Remélem a mostani sétám is jól sikerül és segíthetünk a sérült embereknek.