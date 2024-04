Balogh János szerint a rendezvény tanulási, fejlődési lehetőséget is nyújt a résztvevőknek. Szombaton négy workshopot is tartott egy libaboni és három spanyol nemzetközi makettező, a gyakorlatban is bemutatva, milyen anyagokat, eszközöket használnak fel munkájuk során. 18 makettező klub is bemutatkozott, továbbá 110 kereskedő (köztük a legtöbben Európából, de Dél-Koreából is) hozta el termékeit a témában, sokan itt mutatták be újdonságaikat. A főszervező kiemelte: idén is népszerűek voltak a figurák, közel 700-at neveztek ezen kategóriákban, de a repülők és tankok is.

A korábbi versenyek főszervezője, Egresi András továbbra is segíti a szervezést. Érdeklődésünkre elmondta: idén is több mint nyolcvan kategóriában lehetett nevezni, kiemelt kategória a normandiai partraszállás témájú alkotások voltak, melynek nyolcvan éves évfordulója június 6-án lesz. Erről nagyon sok információ, dokumentum áll rendelkezésre.

– Az idei versenyen emelkedett a színvonal. Sokan a messzi távolból érkeztek hozzánk, bízva munkájuk minőségében, és érdemesnek tartották, hogy elinduljanak hozzánk egy Mosonshow-éremért. A magyar makettezők is felveszik a versenyt a külföldiekkel. Jó, hogy tanulni tudunk egymástól, fejlődni tudunk – tette hozzá Egresi András.