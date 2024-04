Az IBCC a világ legnagyobb pontyfogó versenye. Idén több mint 25 országból érkeznek csapatok, Kazahsztántól-Angliáig, Norvégiától-Dél-Afrikáig. A résztvevő 300 csapat gyakorlatilag teljesen körbeüli a Balatont. Pontyhorgászok versenye a Balatonon, egy héten keresztül fárasztják a legszebb halakat.

Fotó: IBCC

A jubileumi verseny értékelésébe minden 10 kg feletti ponty számít, és a legtöbbet fogó csapat viszi el a mesés főnyereményt. Ezen kívül a legnagyobb tő és tükörpontyot kifogó együttes is díjazásban részesül.

A hivatalos tórekordot idén márciusban fogták meg Fonyódon, a hal 34.8 kg-ot nyomott a mérlegen. Akár ennél nagyobb is akadhat horogra a versenyen – vélik a szervezők – amelyen végletekig kiélezett, izgalmas küzdelmet várnak.

Az IBCC-t idén is élő televíziós közvetítés teszi még inkább követhetővé, de a friss fogási eredmények az ibcc.hu oldalon is nyomonkövethetők. A Fishing&Hunting televíziós csatornán három nyelven is sugárzott, másfél órás adások, a verseny ideje alatt minden nap 20 órakor kezdődnek. Egyedülálló módon élő helyszíni kapcsolás és izgalmas statisztikai adatok böngészése mellett látványos videókkal mutatja be a stáb az aktuális versenynap történéseit.

Pontyhorgászok versenye a Balatonon – Elengedhetetlen csapatmunka és annak eredménye egy képen.

Fotó: IBCC

A megnyitó április 20-án 15:30-kor a Club Tihany Wimbledon termében lesz, ekkor történik a sorsolás, másnap pedig a kihúzott horgászhelyeken kezdetét veszi a majd egy héten át tartó verseny.