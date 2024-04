A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében egészség-piacot rendeztek csütörtök délután Gyirmóton, a Győri Szabó József Művelődési Házban. A programon az ingyenes szűrővizsgálatok mellett tanácsadással, bemutatókkal és életmódprogramokkal is találkozhattak a kilátogatók. A nap folyamán ingyenesen végeztek koleszterinszint, vércukorszint mérést, volt prosztata (PSA) vizsgálat egy csepp vérből, hallásvizsgálat, valamint bőrgyógyászati (anyajegyszűrés) és látásellenőrzés is. Az eseményen résztvevők érdekes információkat hallgathattak meg dietetikustól, gyógytornásztól, szó volt a mentálhigiénéről, a Bemer érterápiáról, és mozgásszervi tanácsokról is.