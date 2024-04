A Tandem-Szem Egyesület 2007 óta működik Győrben, céljuk, hogy látássérült emberek látó társak segítségével kerékpározhassanak. Túrákat szerveznek és érzékenyítő programokat tartanak, ahol akár a látók is kipróbálhatják, milyen bekötött szemmel tekerni a tandem hátsó ülésén.

– Az idei nagy célunk, hogy egymást segítve tandemkerékpárral eljussunk a paralimpia megnyitójára. Egy pihenőnappal tervezünk és tizenhét nap alatt szeretnénk megtenni a Párizsig tartó távot – mondta el az egyesület elnöke, Pálmai-Matis Monika.

Az egyesület tagjai 12 éve a londoni paralimpiára már sikeresen elkerekeztek, így tudják, mire vállalkoznak.

A Tandem-Szem Egyesület Párizsba készülő tagjai már tavaly ősszel elkezdték a fizikai felkészülést az embert próbáló akcióra: kerékpároznak, futnak és erősítenek.

– A mostani résztvevők közül többen ott voltak a 12 évvel ezelőtti londoni túrán is. Szeretnénk bebizonyítani, hogy ötven év felett sem késő belevágni új kihívásokba. Ősztől már elkezdtük a fizikai felkészülést: kerékpározunk, futunk és erősítünk. Olyan edzéseket is végzünk, amelyekkel a látássérültek kerékpáros partnerük nélkül is tudnak készülni. Én magam tavaly elkezdtem komolyabban futni, hamarosan pedig a Vivicittán is elindulunk egy tagtársammal. Talán még jobb formában vagyunk, mint legutóbb, amikor Londonba indultunk.

Pálmai-Matis Monika kiemelte: fő céljuk most is az, hogy felhívják a figyelmet a parasportolók teljesítményére, valamint, hogy bebizonyítsák, hogy látássérültként sem lehetetlen a sportolás és a szabad- idő értékes eltöltése.