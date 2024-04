A backgammon – más néven ostábla – egy ötezer éves perzsa táblajáték, amely a logikát, a taktikai-stratégiai érzéket, valamint a kombinációs és problémamegoldó készséget is fejleszti.

A játék három évvel ezelőtt került be a Széchenyi István Egyetem választható kurzusai közé, így minden szemeszterben 30-40 új hallgató ismerkedhet meg vele.

Közülük ma már többen rendelkeznek nemzetközi eredményekkel. Az intézményben egyetemi bajnokságot és kupát is rendeznek.

„A sportág csúcseseménye az évente sorra kerülő világbajnokság és csapat-világbajnokság. Az utóbbinak idén július 8. és 10. között Stockholm ad otthont” – mondta el Máté Richárd, a Széchenyi-egyetem backgammonoktatója, aki 2022-ben tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely Olaszországban 18 ország közül az ötödik helyen végzett.

Kifejtette, a Backgammon Szabadidő és Diák Sportegyesület szervezi azt a kvalifikációs versenyt, amely az adott év magyar backgammon-válogatottjának keretéről dönt. „A versenyek során valamennyi résztvevő játszik mindenki ellen, s a győzelem egy pontot ér. Minden mérkőzést rögzítenek, majd kielemeznek egy speciális szoftver segítségével. Ez alapján a jobban, kreatívabban játszó fél további egy pontot kap. Végül így derül ki, hogy ki az aktuálisan legjobb hat játékos, aki hazánkat képviselve, a magyar backgammon-válogatott tagjaként részt vehet a csapat-világbajnokságon” – magyarázta.

Kiss Dominik, a Széchenyi István Egyetem hallgatója és Máté Richárd, az intézmény oktatója is tagja a világbajnokságra készülő magyar backgammon-válogatottnak. Fotó: Adorján András

Az idei kvalifikációs sorozatba az oktatón kívül két hallgató – Kiss Dominik és Horváth Máté – is nevezett, akik az egyetemi backgammon-örökranglista élén állnak. A versenyek végén kiderült, hogy Máté Richárd mellett Kiss Dominik is bekerült a válogatottba. Ugyanebben a sorozatban Horváth Máté a kilencedik helyen végzett, ő azonban nagy eséllyel az online backgammon-világbajnokság résztvevője lesz, hiszen a jelenleg is zajló kvalifikációs versenyen az első helyen áll, vagyis akár még a Magyarország online backgammon bajnoka címet is megszerezheti.