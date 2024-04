Ezúttal a Nyugdíjas Egyetemnek otthont adó intézmény, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja, dr. Tóth Tamás tartott előadást, kutatásaira alapozva, Az omega 3 zsírsavakról közérthetően címmel, különösképpen a tejtermékekre koncentrálva.

– Az omega-3 zsírsavak több szempontból is kedvező hatással lehetnek az emberek egészségi állapotára, így rendszeres fogyasztásuk javasolt. A gazdasági haszonállatok takarmányozásában ugyancsak célszerű ilyen zsírsav-forrásokat – például len-, hal-, algaliszt, -olaj – alkalmazni – emelte ki dr. Tóth Tamás.

Kitért arra is, hogy mely tejösszetevők mennyisége módosítható takarmányozás által. Így a zsír, fehérje, karotin, mikroelemek, az E- és A-vitamint lehet növelni, viszont a cukrotm foszfort, kálciumot vagy a D-vitamint nem. A legfontosabb omega-3 zsírsavak a linolénsav, az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav.

A szakember rámutatott a legeltetés és az istlálozott tartás közötti különbségekre a tej, sajt és vaj esetében. Utóbbira példát is hozott: így a közönség láthatta, hogy legeltetés nyomán a vaj lágyabb állagú, könnyebben kenhető és sárgásabb is. Ösztönzött továbbá arra is, hogy omega 3 zsírsavban gazdag ételeket fogyasszunk, kiváló élettani hatásaik miatt. Így például csökkenthető a koleszterinszint és küzdhetünk a szív- és érrendszeri betegségek ellen.

Az előadás után sajtkóstoló is színesítette a programot: a hallgatók több féle terméket is megkóstolhattak, melyeket a karon állítottak elő.